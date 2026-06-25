MENA, GCC, UAE और भारत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन उद्योग के अग्रणी नाम: F4MG के बुरज़िन नानावटी (Bz)

अहमदाबाद (गुजरात) [भारत], 25 जून: बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, विश्वस्तरीय शिक्षा, मजबूत अर्थव्यवस्था और स्पष्ट इमिग्रेशन नीतियां—इन्हीं कारणों से ऑस्ट्रेलिया आज UAE, भारत और व्यापक MENA क्षेत्र के हजारों पेशेवरों की पहली पसंद बन चुका है।

इस बढ़ती मांग के बीच, F4MG के संस्थापक और ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन विशेषज्ञ बुरज़िन नानावटी (Bz) पिछले 21 वर्षों से लोगों को ऑस्ट्रेलिया में स्थायी भविष्य बनाने का मार्ग दिखा रहे हैं।

बुरज़िन नानावटी का मानना है कि, "ऑस्ट्रेलिया अवसरों की भूमि है। यह एक ऐसा देश-महाद्वीप है जिसके पास लगभग हर संसाधन मौजूद है, लेकिन उसे योग्य और कुशल लोगों की आवश्यकता है।" स्वास्थ्य सेवा, निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, प्रबंधन और अन्य कई क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया लगातार कुशल पेशेवरों की तलाश में है।

ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन नीतियां इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। योग्य आवेदकों के लिए स्थायी निवास (Permanent Residency - PR) प्राप्त करना संभव है और कानूनी निवास के चार वर्षों के भीतर नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग भी खुल जाता है। इसके साथ परिवार को मुफ्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, विश्वस्तरीय शिक्षा और एक मजबूत वैश्विक पासपोर्ट जैसे कई लाभ प्राप्त होते हैं।

हालांकि, सही मार्गदर्शन के अभाव में अनेक लोग गलत निर्णय ले बैठते हैं। ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन कानूनों में छोटी-सी गलती भी आवेदन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। इसी स्थिति का लाभ उठाकर कई फर्जी एजेंट और अनधिकृत सलाहकार लोगों को गुमराह करते हैं।

अपने लोकप्रिय पॉडकास्ट "Be Aussie with Bz" में बुरज़िन नानावटी लगातार इस विषय पर जागरूकता फैलाते हैं। उनके अनुसार, कई लोग F4MG के कार्यालयों में यह दावा करते हुए पहुंचते हैं कि उन्होंने पहले ही कंपनी या उसके किसी साझेदार के साथ प्रक्रिया शुरू कर दी है।

लेकिन जांच करने पर पता चलता है कि उनके रिकॉर्ड सिस्टम में मौजूद ही नहीं होते। ऐसे मामलों में धोखेबाज लोगों ने F4MG का नाम इस्तेमाल कर पैसे और दस्तावेज लेकर लोगों को ठगा होता है।

बुरज़िन नानावटी अपने पॉडकास्ट में इस विषय पर खुलकर चर्चा करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अक्सर इसका शिकार वे लोग बनते हैं जिन्होंने शोध तो किया होता है, लेकिन गलत स्रोतों पर भरोसा कर बैठते हैं।

पिछले 12 वर्षों से F4MG ने MENA, GCC, UAE और भारत क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए रखी है और कंपनी 99 प्रतिशत सफलता दर का दावा करती है।

F4MG केवल स्थायी निवास (PR) मार्गों पर कार्य करती है और इसकी सेवाएं पंजीकृत ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन लीगल प्रैक्टिशनर्स द्वारा संचालित की जाती हैं, न कि कमीशन आधारित एजेंटों या बिना कानूनी अधिकार वाले सलाहकारों द्वारा। यही विशेषज्ञता सफल आवेदन और महंगी गलतियों के बीच अंतर पैदा करती है।

जो लोग UAE, भारत या MENA क्षेत्र से ऑस्ट्रेलिया में बसने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए पहला कदम किसी ऐसे विशेषज्ञ से परामर्श करना होना चाहिए जो उनकी पात्रता और वास्तविक संभावनाओं के बारे में ईमानदारी से मार्गदर्शन दे सके। F4MG इसी उद्देश्य के साथ हजारों लोगों को सही दिशा प्रदान कर रही है।

अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति F4MG की आधिकारिक वेबसाइट www.f4-mg.com पर जा सकते हैं या +971 54 735 3330 पर कॉल या व्हाट्सऐप कर सकते हैं।

बुरज़िन नानावटी के माइग्रेशन संबंधी विचार, विशेषज्ञ सुझाव और उपयोगी जानकारी उनके इंस्टाग्राम तथा यूट्यूब प्लेटफॉर्म "Be Aussie with Bz" पर भी उपलब्ध हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में भविष्य बनाने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक साबित हो सकते हैं।