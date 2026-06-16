The Farming Box को ‘Revolutionary Product of 2026’ और ‘Passive Income Role Model’ सम्मान मिला

नई दिल्ली, 15 जून: भारत में डिजिटल आय और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में तेजी से उभर रही कंपनी The Farming Box Pvt. Ltd. ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए Entrepreneurs Forum of India Awards 2026 में दो प्रतिष्ठित सम्मानों पर अपना नाम दर्ज कराया है।

कंपनी के फ्लैगशिप उत्पाद The Farming Box को “Revolutionary Product of 2026” तथा “Role Model for Passive Income” पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यह सम्मान प्रसिद्ध अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे द्वारा एक भव्य समारोह में प्रदान किया गया, जिसमें देशभर के उद्यमी, उद्योग विशेषज्ञ, स्टार्टअप संस्थापक और बिजनेस लीडर्स उपस्थित रहे।

ये पुरस्कार उन उत्पादों और कंपनियों को दिए जाते हैं जो नवाचार, उपयोगकर्ता सुविधा, तकनीकी उत्कृष्टता और सामाजिक प्रभाव के माध्यम से नए मानक स्थापित करती हैं। The Farming Box को यह सम्मान डिजिटल अर्थव्यवस्था को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने और घर बैठे अतिरिक्त आय के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रदान किया गया।

आज के समय में जब लोग अपनी नियमित आय के साथ-साथ वैकल्पिक आय स्रोतों की तलाश कर रहे हैं, The Farming Box ने एक ऐसा समाधान प्रस्तुत किया है जो तकनीक और सरलता का अनूठा संयोजन है। कंपनी का उद्देश्य उन लोगों तक डिजिटल आय के अवसर पहुंचाना है जो जटिल तकनीकी प्रक्रियाओं, महंगे उपकरणों या बड़े निवेश के कारण इस क्षेत्र से दूर रह जाते हैं।

The Farming Box एक कॉम्पैक्ट, प्लग-एंड-प्ले डिजिटल डिवाइस है जिसे विशेष रूप से घरेलू उपयोग को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। इसे संचालित करने के लिए किसी विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती।

उपयोगकर्ता को केवल डिवाइस को बिजली और वाई-फाई से कनेक्ट करना होता है, जिसके बाद यह स्वतः कार्य करना शुरू कर देता है। इसकी शांत कार्यप्रणाली, कम बिजली खपत और आसान उपयोग इसे परिवारों, नौकरीपेशा लोगों, छात्रों, गृहिणियों और छोटे व्यवसायियों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है।

“Revolutionary Product of 2026” पुरस्कार इस बात की पहचान है कि The Farming Box ने डिजिटल माइनिंग और डिजिटल आय से जुड़ी पारंपरिक चुनौतियों को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सामान्यतः इस क्षेत्र में उच्च लागत, तकनीकी जटिलता और अधिक ऊर्जा खपत जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। The Farming Box ने इन चुनौतियों का समाधान एक ऐसे उत्पाद के माध्यम से प्रस्तुत किया है जो उपयोगकर्ता के लिए सरल, सुविधाजनक और अधिक सुलभ है।

वहीं, “Role Model for Passive Income” सम्मान कंपनी के उस व्यापक प्रभाव को दर्शाता है जिसके माध्यम से हजारों लोगों को वैकल्पिक आय के नए अवसरों के प्रति जागरूकता मिली है। यह पुरस्कार उन संगठनों को दिया जाता है जो वित्तीय सशक्तिकरण और आर्थिक अवसरों के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

इस अवसर पर The Farming Box के संस्थापक अभिषेक कुमार श्रीवास्तव ने कहा, "हमारे लिए यह सम्मान केवल एक पुरस्कार नहीं, बल्कि उस विश्वास की पहचान है जिसके साथ हमने The Farming Box की शुरुआत की थी। हमारा लक्ष्य हमेशा से यह रहा है कि डिजिटल आय के अवसर केवल तकनीकी विशेषज्ञों या बड़े निवेशकों तक सीमित न रहें, बल्कि आम परिवार भी उनका लाभ उठा सकें।

आज जब हमें ‘Revolutionary Product of 2026’ और ‘Role Model for Passive Income’ जैसे सम्मान प्राप्त हुए हैं, तो यह हमारी टीम और हमारे उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए गर्व का क्षण है।"

उन्होंने आगे कहा कि कंपनी आने वाले वर्षों में और अधिक नवाचारों पर कार्य करेगी ताकि डिजिटल अर्थव्यवस्था में भागीदारी को और भी आसान बनाया जा सके।

The Farming Box की एक प्रमुख विशेषता इसका समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन है, जो उपयोगकर्ताओं को अपने डिवाइस की गतिविधियों और आय को रियल टाइम में ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है।

प्लेटफॉर्म को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए मल्टी-लेयर सिक्योरिटी एनक्रिप्शन तथा ऑडिटेड प्रोटोकॉल का उपयोग किया गया है, जिससे उपयोगकर्ताओं को पारदर्शी और सुरक्षित अनुभव प्राप्त होता है।

उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में डिजिटल अर्थव्यवस्था और तकनीक-आधारित आय मॉडल की मांग तेजी से बढ़ने वाली है। ऐसे समय में The Farming Box जैसे उत्पाद लोगों को नई तकनीकों से जोड़ने और वित्तीय अवसरों तक पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

Entrepreneurs Forum of India ने भी The Farming Box को ऐसे नवाचार का उदाहरण बताया जो आधुनिक तकनीक को आम उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप सरल बनाता है।

संगठन के अनुसार, यह उत्पाद केवल एक तकनीकी समाधान नहीं, बल्कि वित्तीय जागरूकता और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इन दो राष्ट्रीय सम्मानों के साथ The Farming Box ने भारत के उभरते हुए टेक्नोलॉजी और पैसिव इनकम इकोसिस्टम में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। कंपनी भविष्य में नए उत्पादों के विकास, रणनीतिक साझेदारियों और भारत के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विस्तार की योजनाओं पर काम कर रही है।

डिजिटल परिवर्तन के इस दौर में The Farming Box का उद्देश्य तकनीक को आम लोगों के लिए उपयोगी बनाते हुए उन्हें अतिरिक्त आय और वित्तीय सशक्तिकरण के नए अवसर प्रदान करना है।

The Farming Box Pvt. Ltd. एक भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनी है जो डिजिटल अर्थव्यवस्था में भागीदारी को सरल और सुलभ बनाने वाले समाधानों के विकास पर केंद्रित है।

कंपनी का प्रमुख उत्पाद The Farming Box एक घरेलू डिजिटल डिवाइस है, जिसे उपयोगकर्ताओं को तकनीक-संचालित पैसिव इनकम अवसरों तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।

अधिक जानकारी के लिए विजिट करें: www.thefarmingbox.com