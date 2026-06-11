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वेदांता एल्यूमीनियम ने झारसुगुडा-सुंदरगढ़ में मासिक धर्म स्वच्छता और किशोर स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया

जामखानी, कुरालोई और घोगरपाली में 600 से अधिक महिलाओं और लड़कियों को लाभ हुआ

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वेदांता एल्यूमीनियम ने झारसुगुडा-सुंदरगढ़ में मासिक धर्म स्वच्छता और किशोर स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया

भुवनेश्वर (ओडिशा), 11 जून: भारत के सबसे बड़े एल्यूमीनियम निर्माता वेदांता एल्यूमीनियम ने जामखानी, कुरालोई और घोगरपाली क्षेत्रों में मासिक धर्म स्वच्छता और किशोर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम के माध्यम से सामुदायिक कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, जिससे 600 से अधिक महिलाओं और किशोर लड़कियों को लाभ होगा।

मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में कम जागरूकता, स्वच्छता आपूर्ति की कम उपलब्धता और लगातार सामाजिक कलंक से तेजी से प्रभावित होती है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर खराब स्वच्छता प्रथाएं होती हैं और दैनिक गतिविधियों में परिलक्षित होती हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए, पहल में शैक्षिक कार्यशालाएं, सैनिटरी पैड का वितरण और चिकित्सकों के नेतृत्व में और स्वयंसेवकों द्वारा समर्थित जागरूकता अभियान शामिल थे।

सत्र का नेतृत्व हेमगीर की सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीमा कुआ, जिन्होंने छोटे हस्तक्षेपों से आगे बढ़ने और मासिक धर्म स्वास्थ्य को गरिमा, समानता और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच के लिए केंद्रीय के रूप में पहचानने की आवश्यकता पर जोर दिया। लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. राहुल साहू के एक सत्र ने मासिक धर्म स्वच्छता और प्रजनन स्वास्थ्य पर अंतर्दृष्टि प्रदान की।

पहल का एक प्रमुख आकर्षण अल्टा अनुप्रयोग का सांस्कृतिक एकीकरण था, जो ओडिशा के रज त्योहार से जुड़ी एक पारंपरिक प्रथा है जो मासिक धर्म, गर्भावस्था और स्त्रीत्व का प्रतीक है, जो सकारात्मक सांस्कृतिक संघों को मजबूत करने और खुले चर्चा को प्रोत्साहित करने में मदद करता है।

प्रतिभागियों ने कहा कि सत्रों ने उन्हें मासिक धर्म स्वच्छता प्रथाओं, सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं, पोषण और मासिक धर्म के बारे में खुली चर्चा के महत्व को बेहतर ढंग से समझने में मदद की, जिससे लंबे समय से चली आ रही सामाजिक बाधाओं को दूर करने में मदद मिली।

भोगराकाचा की सामुदायिक संसाधन व्यक्ति सरस्वती सा ने कहा, "इस कार्यक्रम ने किशोर लड़कियों सहित समुदाय के सदस्यों को मासिक धर्म स्वास्थ्य पर खुली चर्चा में शामिल होने के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान किया।

इसने प्रचलित सामाजिक वर्जनाओं को दूर करने, महिलाओं और किशोर लड़कियों के बीच अधिक आत्मविश्वास को बढ़ावा देने और मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद की। इस सत्र ने जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य, गरिमा और कल्याण को बढ़ावा देने में सामुदायिक नेताओं के रूप में हमारी भूमिका को भी मजबूत किया।"

कुडालोई की निवासी दीना केरकेट्टा ने कहा, "मैं सत्र के बाद अधिक सकारात्मक और आत्मविश्वास महसूस करती हूं, और मुझे अच्छी स्वच्छता प्रथाओं और खुशी योजना जैसी समर्थन योजनाओं के बारे में भी पता चला, जो महिलाओं के लिए बहुत मददगार है।"

वेदांता एल्यूमीनियम शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, टिकाऊ आजीविका, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और जमीनी स्तर के खेल और संस्कृति में कई पहलों के माध्यम से अपने संचालन को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। स्थानीय अधिकारियों और सामुदायिक भागीदारों के साथ निकटता से काम करते हुए, कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि इसके हस्तक्षेप से प्रबंधन के क्षेत्र में ठोस सामाजिक-आर्थिक प्रगति हो।

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Tags: Orissa PNN

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