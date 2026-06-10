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हाफले ने इन्फिनिटी डिजिटल लॉक लॉन्च किया: बेहतरीन सुरक्षा और स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल का संगम

बेहतरीन सुरक्षा और स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल का संगम  

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हाफले ने इन्फिनिटी डिजिटल लॉक लॉन्च किया: बेहतरीन सुरक्षा और स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल का संगम

नई दिल्ली, 9 जून: आर्किटेक्चरल हार्डवेयर और इंटीरियर सॉल्यूशंस के लिए मशहूर जर्मन ब्रांड हाफले ने अपनी इवॉल्व रेंज के डिजिटल डोर लॉक में एक प्रीमियम प्रोडक्ट, इन्फिनिटी डिजिटल लॉक पेश किया है।

मॉडर्न लुक और बेहतरीन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी का मेल, इन्फिनिटी डिजिटल लॉक घर के मालिकों को उनके घर की सुरक्षा के लिए एक आसान और भरोसेमंद समाधान देता है, साथ ही यह मॉडर्न इंटीरियर के साथ भी खूब जंचता है।

सुविधा और फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया इन्फिनिटी डिजिटल लॉक कई तरह के एक्सेस मोड देता है, जिनमें पाम वेन स्कैनर, फेस रिकग्निशन, कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट, पासवर्ड एक्सेस, आरएफआईडी, बिल्ट-इन वाई-फाई की, मैकेनिकल की एक्सेस, तथा अतिरिक्त I/O मॉड्यूल के माध्यम से वायर्ड वीडियो डोर फोन के साथ कम्पैटिबिलिटी शामिल है।

अलग-अलग एक्सेस तरीकों से 100 यूनीक यूज़र्स तक का डेटा स्टोर करने की क्षमता के साथ, यह लॉक घर के हर सदस्य के लिए सुरक्षित और आसान एंट्री सुनिश्चित करता है।

इसमें मौजूद वाई-फाई सुविधा यूज़र्स को दूर से ही एक्सेस मैनेज करने, यूज़र्स को जोड़ने या हटाने और ऑडिट ट्रेल्स को मॉनिटर करने की सुविधा देती है, जिससे घर से दूर होने पर भी बेहतर कंट्रोल और मन की शांति मिलती है।

बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और स्मार्ट कनेक्टिविटी को मिलाकर इन्फिनिटी डिजिटल लॉक मॉडर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से भविष्य के लिए तैयार एक्सेस सॉल्यूशन देता है।

सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए, इस लॉक में कई लॉकिंग मोड हैं, जैसे ऑटो लॉकिंग, पैसेज लॉकिंग, प्राइवेसी लॉकिंग और डबल ऑथेंटिकेशन मोड। ये स्मार्ट फीचर्स मिलकर सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत देते हैं और साथ ही सुविधा भी सुनिश्चित करते हैं, जिससे हाफले इन्फिनिटी डिजिटल लॉक उन घर के मालिकों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बन जाता है जो डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा का बेहतरीन मेल चाहते हैं।हाफले ग्लोबल नेटवर्क की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी के रूप में स्थापित हाफले इण्डिया वर्ष 2003 से भारत में काम कर रही है।

आर्किटेक्चरल हार्डवेयर, फर्नीचर और किचन फिटिंग और एक्सेसरीज के क्षेत्र में एक प्राधिकरण, कम्पनी के पास होम अप्लायंस, इंटीरियर और फर्नीचर लाइटिंग, सैनिटरी सॉल्यूशंस और सरफेस जैसी समन्वित उत्पाद श्रेणियों में भी मजबूत उपस्थिति है, जो खुद को भारत और दक्षिण एशिया में इंटीरियर समाधानों के लिए एक पूर्ण समाधान प्रदाता के रूप में स्थापित करती है।

हाफले इंडिया की देश भर में फैले अपने कार्यालयों और डिज़ाइन शोरूम के माध्यम से एक मजबूत राष्ट्रव्यापी उपस्थिति है। ये शोरूम घर के सभी इंटीरियर और सुधार से जुड़ी सभी ज़रूरतों के लिए 'वन-स्टॉप-शॉप' के तौर पर काम करते हैं, यहाँ विशेषज्ञों की टीम से लेकर किचन और वॉर्डरोब डिज़ाइनिंग की सेवाओं तक, हर तरह की गहरी तकनीकी सलाह मिलती है।

अपने नज़दीकी हाफले शोरूम या डिज़ाइन सेंटर का पता लगाने के लिए https://www.hafeleindia.com/en/info/service/contact-us/410/ पर जाएं।

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Tags: PNN Delhi

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