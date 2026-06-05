विश्व पर्यावरण दिवस पर पी. जे. सखिया चैरिटेबल ट्रस्ट ने सरथाणा नेचर पार्क में लगाए  पौधे

सूरत। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सखिया स्किन क्लिनिक द्वारा संचालित पी. जे. सखिया चैरिटेबल ट्रस्ट ने सरथाणा नेचर पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया, जिसमें 100 पौधे लगाए गए। इस पहल का नेतृत्व सखिया स्किन क्लिनिक के संस्थापक डॉ. जगदीश सखिया ने किया।

उन्होंने अपनी टीम के साथ स्वयं भी पौधारोपण गतिविधि में भाग लिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से संस्था की पर्यावरणीय जिम्मेदारी, सामाजिक कल्याण और हरित भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई दी।

पी. जे. सखिया चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना डॉ. जगदीश सखिया की माता स्वर्गीय श्रीमती पार्वती जादवभाई सखिया की स्नेहमयी स्मृति में की गई थी। इस ट्रस्ट के माध्यम से सखिया स्किन क्लिनिक स्वास्थ्य, मानवता, पर्यावरण और सामाजिक विकास से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण पहलों को निरंतर समर्थन प्रदान करता रहा है।

इस पहल के बारे में डॉ. जगदीश सखिया ने कहा कि “स्वस्थ जीवन की शुरुआत स्वस्थ पर्यावरण से होती है। पौधारोपण केवल एक गतिविधि नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। इस पहल के माध्यम से हम लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक करना और हरित भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं।”

सरथाणा नेचर पार्क में आयोजित इस पौधारोपण कार्यक्रम का उद्देश्य वृक्षों के महत्व, स्वच्छ वायु, जैव विविधता और सतत जीवनशैली के प्रति जागरूकता फैलाना था। 100 पौधे लगाकर पी. जे.सखिया चैरिटेबल ट्रस्ट और सखिया स्किन क्लिनिक ने विशेष रूप से युवा पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया।

सखिया स्किन क्लिनिक का मानना है कि वास्तविक स्वास्थ्य सेवा केवल क्लीनिकल उपचार तक सीमित नहीं है। अत्याधुनिक स्किन, हेयर, लेजर और कॉस्मेटिक देखभाल सेवाओं के साथ संस्था पी. जे. सखिया चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से समाज के लिए प्रभावी सामाजिक पहलों में भी निरंतर योगदान दे रही है।

- सखिया स्किन क्लिनिक के बारे में :

सखिया स्किन क्लिनिक भारत की अग्रणी स्किन क्लिनिक श्रृंखलाओं में से एक है, जिस पर 6 लाख से अधिक मरीजों ने अत्याधुनिक स्किन, हेयर, लेजर और कॉस्मेटिक उपचारों के लिए विश्वास जताया है। विशेषज्ञ त्वचा रोग विशेषज्ञों, उन्नत तकनीक और देशभर में 40 से अधिक शाखाओं के साथ सखिया स्किन क्लिनिक गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान करने के साथ-साथ पी. जे. सखिया चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत सार्थक सामाजिक पहलों के माध्यम से समाज में भी निरंतर योगदान दे रहा है।