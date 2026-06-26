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DRiV™ ने महेंद्र सिंह धोनी को बनाया ब्रांड एंबेसडर, ग्लोबल आफ्टरमार्केट दिग्गज के लिए ऐतिहासिक पहली साझेदारी

भरोसे की रफ्तार: भारत के सबसे विश्वसनीय कप्तान अब DRiV के House of Brands का चेहरा

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DRiV™ ने महेंद्र सिंह धोनी को बनाया ब्रांड एंबेसडर, ग्लोबल आफ्टरमार्केट दिग्गज के लिए ऐतिहासिक पहली साझेदारी

मुंबई (महाराष्ट्र), 26 जून: भारतीय ऑटोमोटिव आफ्टरमार्केट उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घोषणा करते हुए DRiV™ ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट आइकन महेंद्र सिंह धोनी को अपना नेशनल ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है।

DRiV™, Tenneco का समर्पित आफ्टरमार्केट बिजनेस ग्रुप है, जिसने ऑटोमोटिव उद्योग के कई भरोसेमंद ब्रांड्स को एक मजबूत आफ्टरमार्केट पहचान के तहत एक साथ लाया है।

यह साझेदारी DRiV™ की किसी सेलिब्रिटी ब्रांड एंबेसडर के साथ पहली आधिकारिक एसोसिएशन है। यह भारत के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करती है और देश के तेजी से विकसित हो रहे ऑटोमोटिव आफ्टरमार्केट में DRiV™ की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को और मजबूत बनाती है। कंपनी खुद को एक व्यापक, विश्वसनीय और भविष्य के लिए तैयार House of Brands के रूप में स्थापित कर रही है।

इस घोषणा का आयोजन मुंबई के प्रतिष्ठित Taj Lands’ End में आयोजित एक विशेष Meet & Greet कार्यक्रम के दौरान किया गया। कार्यक्रम में कंपनी की एग्जीक्यूटिव और कमर्शियल लीडरशिप, प्रमुख चैनल पार्टनर्स और चुनिंदा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स मौजूद रहे। इस अवसर ने भारत के ऑटोमोटिव आफ्टरमार्केट इकोसिस्टम से जुड़े भरोसेमंद भागीदारों और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाया।

DRiV™ और महेंद्र सिंह धोनी के बीच यह साझेदारी केवल ब्रांड प्रमोशन तक सीमित नहीं है, बल्कि मूल्यों के गहरे सामंजस्य पर आधारित है। दोनों ही नाम भरोसे, निरंतरता, प्रदर्शन और निर्णायक क्षणों में सही निर्णय लेने की क्षमता के प्रतीक हैं।

धोनी ने भारतीय क्रिकेट में अपनी शांत नेतृत्व शैली, निरंतर प्रदर्शन और भरोसेमंद व्यक्तित्व के जरिए जो स्थान बनाया है, वही गुण DRiV™ अपने ऑटोमोटिव पार्ट्स और ब्रांड पोर्टफोलियो के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है।

भारत जैसे बाजार में, जहां वाहन मालिक और मैकेनिक स्पेयर पार्ट चुनते समय भरोसे, गुणवत्ता और परिचित ब्रांड को सबसे अधिक महत्व देते हैं, DRiV™ का महेंद्र सिंह धोनी को अपने मास्टर ब्रांड से जोड़ना एक रणनीतिक और प्रभावशाली कदम है।

‘Captain Cool’ के रूप में पहचाने जाने वाले धोनी उन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी अपेक्षा उपभोक्ता अपने वाहन पार्ट्स से करते हैं — भरोसेमंद प्रदर्शन, निरंतर गुणवत्ता और बिना समझौते की विश्वसनीयता।

DRiV के प्रेसिडेंट, चितंन सोपारीवाला ने कहा:
“DRiV के कई ब्रांड्स वैश्विक स्तर पर 100 वर्षों से अधिक समय से ग्राहकों की सेवा कर रहे हैं, और हम आने वाले अगले शतक को लेकर भी उतने ही उत्साहित हैं जितने पहले शतक को लेकर थे। MS Dhoni उन्हीं स्थायी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमारे ब्रांड्स की पहचान हैं — नेतृत्व, निरंतरता, विनम्रता और महत्वपूर्ण समय पर प्रदर्शन करने की क्षमता। भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करते हुए हमें उनके साथ साझेदारी कर अत्यंत खुशी हो रही है।”

DRiV South Asia के वाइस प्रेसिडेंट एवं जनरल मैनेजर, संजीव कुमार सिंह ने कहा: “भारत का आफ्टरमार्केट दुनिया के सबसे गतिशील ऑटोमोटिव क्षेत्रों में से एक है। DRiV™ 30 से अधिक वैश्विक स्तर पर भरोसेमंद ब्रांड्स का पोर्टफोलियो लेकर आता है, जिसे ओरिजिनल इक्विपमेंट इंजीनियरिंग और दशकों की विरासत का मजबूत आधार प्राप्त है।

MS Dhoni के साथ हमारी साझेदारी DRiV™ के उन्हीं मूल्यों को दर्शाती है, जो विश्वास, निरंतरता और उत्कृष्टता पर आधारित हैं। मजबूत राष्ट्रीय वितरण नेटवर्क, मैकेनिक्स के साथ गहरा जुड़ाव, पैसेंजर व्हीकल्स, टू-व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल्स तक फैला व्यापक पोर्टफोलियो तथा मजबूत OE विरासत के साथ DRiV™ भारत के ऑटोमोटिव आफ्टरमार्केट में गुणवत्ता, विश्वसनीयता और प्रदर्शन के मानकों को लगातार ऊंचा कर रहा है।”

इस साझेदारी पर महेंद्र सिंह धोनी ने कहा:“DRiV और इसके जाने-माने उत्पादों के पोर्टफोलियो से जुड़कर मुझे खुशी हो रही है। मोटरसाइकिलों और उनके स्पेयर पार्ट्स में मेरी गहरी रुचि है, और मुझे अपनी बाइक्स और कारों पर खुद काम करना पसंद है। इसलिए मैं उच्च गुणवत्ता वाले कंपोनेंट्स और भरोसेमंद प्रदर्शन के महत्व को अच्छी तरह समझता हूं। मैं इस साझेदारी को लेकर उत्साहित हूं।”

DRiV का House of Brands: एक सदी की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता पर आधारित पोर्टफोलियो
भारतीय आफ्टरमार्केट आज जिस महत्व और ध्यान का केंद्र बना है, उससे बहुत पहले से DRiV™ और इसके वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध ब्रांड्स भारतीय मोबिलिटी इकोसिस्टम का हिस्सा रहे हैं।

Federal-Mogul और Tenneco की मजबूत विरासत के माध्यम से DRiV™ ने भारतीय वर्कशॉप्स, गैरेज, फ्लीट ऑपरेटर्स और वाहन मालिकों को राइड परफॉर्मेंस, सीलिंग, फिल्ट्रेशन और अन्य प्रमुख श्रेणियों में विश्वस्तरीय ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स उपलब्ध कराए हैं।

Monroe®, Champion®, Goetze, GTP, Ferodo, FP Diesel, AE और Wagner जैसे ब्रांड्स ने भारतीय बाजार में केवल अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है, बल्कि गुणवत्ता और भरोसे के मानकों को स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

DRiV™ की वैश्विक उपस्थिति 53 देशों में फैली हुई है। कंपनी 80 से अधिक लोकेशंस, 13 विश्वस्तरीय मैन्युफैक्चरिंग साइट्स, 28 रणनीतिक रूप से स्थित डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स और 9,000 से अधिक प्रोफेशनल्स की टीम के साथ काम करती है। 30 से अधिक प्रतिष्ठित ब्रांड्स का इसका पोर्टफोलियो इंजीनियरिंग प्रिसीजन, नवाचार और लंबे समय से अर्जित बाजार विश्वास की मजबूत विरासत को आगे बढ़ाता है।

कई वाहन प्रणालियों और मेंटेनेंस कैटेगरीज में फैला DRiV™ पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल फ्लीट्स, हैवी-ड्यूटी ट्रक्स और ऑफ-हाईवे एप्लिकेशंस की विविध आफ्टरमार्केट जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। कंपनी केवल उत्पाद नहीं, बल्कि हर स्तर पर भरोसा, गुणवत्ता और प्रदर्शन की गारंटी प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।

भारतीय ऑटोमोटिव आफ्टरमार्केट को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक माना जाता है। तेजी से बढ़ती वाहन संख्या, वाहनों की औसत उम्र में वृद्धि और गुणवत्ता वाले पार्ट्स को लेकर वाहन मालिकों में बढ़ती जागरूकता इस सेक्टर को नई गति दे रही है।

ऐसे समय में MS Dhoni की विश्वसनीयता से समर्थित DRiV™ का एक विजिबल और कंज्यूमर-फेसिंग House of Brands के रूप में सामने आना भारतीय उपभोक्ताओं के ऑटो पार्ट्स को देखने, चुनने और उन पर भरोसा करने के तरीके को नया आकार दे सकता है।

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Tags: Mumbai Mahendra Singh Dhoni PNN

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