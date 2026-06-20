वेदांता एल्यूमीनियम ने जामखानी और घोघरपल्ली के ग्रीष्मकालीन शिविरों में 600+ छात्रों को जोड़ा

भुवनेश्वर (ओडिशा), 19 जून: भारत के सबसे बड़े एल्यूमीनियम निर्माता वेदांता एल्यूमीनियम ने ओडिशा के जामखानी और घोगरपल्ली क्षेत्रों में 12 सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित किए हैं, जिससे गर्मियों की छुट्टियों के दौरान शिक्षा, जागरूकता और मनोरंजक गतिविधियों के मिश्रण में 600 से अधिक छात्र लाभान्वित हुए हैं।

बच्चों के बीच समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए इस शिविर में भूविज्ञान, करियर परामर्श और खेल के साथ-साथ कला और शिल्प, कहानी कहने, प्रश्नोत्तरी और बुद्धि के खेल पर जानकारी शामिल था। छात्रों ने वृक्षारोपण अभियान, 500 से अधिक पौधे लगाने, कक्षा के बाहर सीखने के अनुभवों के साथ-साथ पर्यावरण जागरूकता में भी भाग लिया।

इस कार्यक्रम में हेमगीर खंड शिक्षा अधिकारी (बी. ई. ओ.) श्री करुणा सागर पटेल,स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य और भाग लेने वाले स्कूलों के शिक्षक शामिल हुए।

ग्रीष्मकालीन शिविर ने कर्मचारियों की स्वयंसेवा का भी जश्न मनाया, जिसमें 26 कर्मचारियों ने छात्रों के लिए कार्यक्रम का आयोजन करने और शिविर चलाने के लिए 145 मानव-घंटे स्वेच्छा से दिए, जो 46 मानव-दिनों के बराबर है। उनकी सक्रिय योगदान ने सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करते हुए सार्थक सीखने के अनुभव बनाने में मदद की।

इस पहल की सराहना करते हुए हेमगीर खंड शिक्षा अधिकारी (बी. ई. ओ.) श्री करुणा सागर पटेल ने कहा, "मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार की दिलचस्प और आनंददायक शिक्षण गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस तरह की पहल से बच्चों के समग्र विकास में मदद मिलेगी और भविष्य में भी इसी तरह के कार्यक्रमों को जारी रखा जाना चाहिए

अपने अनुभवों को साझा करते हुए, कर्मचारियों के स्वयंसेवकों ने बच्चों के साथ जुड़ने और समुदाय में योगदान करने की खुशी पर प्रकाश डाला, इस पहल को सार्थक और संतोषजनक दोनों बताया।

छताबर गवर्नमेंट हाई स्कूल की शिक्षिका निर्मला पाधन ने कहा, "शिविर ने हमारे छात्रों को दैनिक गतिविधियों के माध्यम से एक समृद्ध अनुभव दिया। इसने आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया, जिससे कार्यक्रम बच्चों के लिए सार्थक और प्रभावी दोनों बन गया।

एक कर्मचारी स्वयंसेवक पार्थ सारथी महंता ने कहा, "बच्चों के साथ समय बिताना वास्तव में एक सुंदर अनुभव था। उनके साथ आमने-सामने की बातचीत संतोषजनक थी। मैं इस अवसर के लिए आभारी हूं।

वेदांता एल्यूमीनियम शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, टिकाऊ आजीविका, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और जमीनी स्तर के खेल और संस्कृति में कई पहलों के माध्यम से अपने संचालन को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्थानीय अधिकारियों और सामुदायिक भागीदारों के साथ निकटता से काम करते हुए, कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उसके हस्तक्षेप से उसके संचालन के क्षेत्रों में ठोस सामाजिक-आर्थिक प्रगति हो।