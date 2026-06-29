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जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने ‘प्रथम पूजा’ के साथ वार्षिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत की

By Loktej
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जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने ‘प्रथम पूजा’ के साथ वार्षिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत की

श्रीनगर, 29 जून (वेब वार्ता)। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को दक्षिण कश्मीर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में ‘प्रथम पूजा’ की, जिसके साथ इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो गई।

तीन जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि प्रशासन, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, सेना, पुलिस, सुरक्षा बल, स्थानीय समुदाय, सेवा प्रदाता और स्वयंसेवक पूरी समन्वय भावना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

सिन्हा ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल पर लिखा, ‘‘हर-हर महादेव! श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में ‘प्रथम पूजा’ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके साथ वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत हुई। बाबा बर्फानी से सभी के लिए शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की प्रार्थना की।’’

उन्होंने कहा, ‘‘सभी संबंधित पक्ष श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुगम और यादगार यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार, बेहतर सुविधाओं और जम्मू कश्मीर के लोगों के अमूल्य सहयोग के साथ हम श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं, ताकि उन्हें आध्यात्मिक रूप से संतोषजनक यात्रा का अनुभव मिल सके। बाबा अमरनाथ जी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।’’

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Tags: Jammu and Kashmir Amarnath Yatra Shrinagar

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