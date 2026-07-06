अमरनाथ गुफा में शिवलिंग का आकार घटा, श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी

श्रीनगर, 06 जुलाई (वेब वार्ता)। जम्मू-कश्मीर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाले हिम शिवलिंग का आकार लगातार घट रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार, शिवलिंग का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा पिघल चुका है और इसकी ऊंचाई अब करीब एक फीट रह गई है।

इसके बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई है और बड़ी संख्या में लोग बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा के शुरुआती तीन दिनों में ही करीब 56 हजार श्रद्धालु पवित्र गुफा में दर्शन कर चुके हैं।

यह संख्या पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 18 प्रतिशत अधिक बताई जा रही है। यात्रा के दौरान श्रद्धालु बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से पवित्र गुफा तक पहुंच रहे हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, मौसम में बदलाव और बढ़ते तापमान के कारण प्राकृतिक हिम शिवलिंग का आकार तेजी से घटता है। हालांकि, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और हर वर्ष मौसम के अनुसार शिवलिंग के आकार में बदलाव देखने को मिलता है।

अमरनाथ यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं, आपदा प्रबंधन दलों और अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है।

प्रशासन श्रद्धालुओं से मौसम को ध्यान में रखते हुए यात्रा करने और जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील कर रहा है।