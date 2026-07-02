अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जम्मू बेस कैंप पहुंची

जम्मू, 01 जुलाई (वेब वार्ता)। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु तवी नदी तट पर पहुंच चुके हैं, जहां यात्रा के लिए मौके पर ही पंजीकरण हो रहा है।

अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने तीर्थयात्रियों की सुगम आवाजाही के लिए पर्याप्त सुरक्षा और व्यवस्था की है। अपनी बारी का इंतजार करते हुए श्रद्धालु उत्साह से भरे हुए हैं और पवित्र गुफा मंदिर की यात्रा के लिए तैयार हैं।

पहली बार तीर्थयात्रा कर रहे एक श्रद्धालु ने कहा कि हम पहली बार जा रहे हैं और बहुत खुश हैं। हमने यह यात्रा करने का पक्का इरादा कर लिया है। लंबी कतार में इंतजार करने के बाद हमारा एकमात्र लक्ष्य दर्शन करना है।

अभी हमारी एकमात्र इच्छा बाबा के धाम पहुंचने की है। मैं वर्षों से जाना चाहता था और आज आखिरकार मुझे मौका मिल गया। बीकानेर के एक अन्य श्रद्धालु चंद्रशेखर चांगानी ने अमरनाथ तीर्थ बोर्ड की सुरक्षा और रसद व्यवस्था की भरपूर प्रशंसा की।

इस वर्ष 57 दिवसीय तीर्थयात्रा 3 जुलाई को अनंतनाग जिले के पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबे नुनवान-पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के छोटे लेकिन अधिक खड़ी चढ़ाई वाले 14 किलोमीटर लंबे बाल्टल मार्ग से एक साथ शुरू होगी। यात्रा 28 अगस्त को रक्षा बंधन के त्योहार के साथ समाप्त होगी।