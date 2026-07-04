वडोदरा : उमा विद्यालय, तरसाली में मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत

वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्वीप (SVEEP) कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों की शुरुआत कर दी गई है। इसी क्रम में शनिवार को तरसाली स्थित उमा विद्यालय, सोमनाथ नगर में मतदाता जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम में स्वीप नोडल अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के शिक्षा निरीक्षक भरत सलात ने विद्यार्थियों को मतदान के महत्व और लोकतंत्र में उसकी भूमिका से अवगत कराया। उन्होंने बच्चों से अपील की कि वे अपने अभिभावकों, परिवारजनों और आसपास रहने वाले लोगों को भी मतदान के प्रति जागरूक करें तथा अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र मतदाता का मतदान लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए सभी नागरिकों को अपने मताधिकार का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करना चाहिए।

इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्या भावना चावड़ा, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई और मतदान जागरूकता अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से उपचुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिलेभर में विभिन्न जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।