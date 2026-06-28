सेशेल्स ने सर्वोच्च सम्मान ‘ब्लू होराइज़न के संरक्षक’ से नवाजा मोदी को

नई दिल्ली, 28 जून (वेब वार्ता)। सेशेल्स ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को रविवार को अपने सर्वाेच्च सम्मान ‘ब्लू होराइज़न के संरक्षक’ से सम्मानित किया।

सेशेल्स की तीन दिन की यात्रा पर गये श्री मोदी को राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद यह सम्मान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए यह सम्मान दिया गया है।

यह सम्मान सतत विकास को बढ़ावा देने और हरित दृष्टिकोण के प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घकालिक प्रयासों को मान्यता देता है। यह सम्मान मिलने के बाद श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा ,” मैं सेशेल्स की जनता, सरकार तथा राष्ट्रपति हर्मिनी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे ‘ब्लू होराइज़न के संरक्षक’ का सम्मान दिया।

मैं इसे विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूँ और इसे उन सभी देशों को समर्पित करता हूँ जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तथा जो पर्यावरण संरक्षण को आने वाली पीढ़ियों के प्रति अपना दायित्व मानते हैं।”

उन्होंने कहा कि यह एक अत्यंत गंभीर चुनौती है, जिसका हमें मिलकर सामना करना और समाधान करना होगा। भारत विश्व को अधिक हरित और अधिक सतत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि यह प्रतिबद्धता हमारे विभिन्न घरेलू कार्यक्रमों ‘लाइफ मिशन (सतत भविष्य के लिए जीवनशैली) ‘ के मंत्र तथा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा-प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन जैसे वैश्विक प्रयासों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और हरित विकास के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों को मिली वैश्विक मान्यताओं की श्रृंखला में यह नवीनतम सम्मान है।

अभी पिछले महीने ही “संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन” ने खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने, कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने और सतत खेती को बढ़ावा देने के लिए श्री मोदी को’ एग्रीकोला पदक’ से सम्मानित किया था।

इससे पहले, 2018 में उन्हें सतत आर्थिक विकास, वैश्विक सहयोग और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के लिए ‘सियोल शांति पुरस्कार’ प्रदान किया गया था। वर्ष 2018 में ही संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें प्रतिष्ठित ‘पृथ्वी के चैंपियंस पुरस्कार’ से सम्मानित किया था।