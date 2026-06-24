क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास: फीफा वर्ल्ड कप में दो गोल कर मेसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा

ह्यूस्टन, 24 जून (वेब वार्ता)। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। 41 साल की उम्र में दो गोल करके, वे वर्ल्ड कप मैच में एक ही मैच में दो गोल करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। यह उपलब्धि उनकी अविश्वसनीय फिटनेस और खेल के प्रति समर्पण का प्रमाण है।

मेसी का रिकॉर्ड मात्र 24 घंटे में तोड़ा

रोनाल्डो ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि लियोनेल मेसी द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के मात्र 24 घंटे बाद हासिल की है। मेसी ने एक दिन पहले ही सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के रूप में दो गोल करने का रिकॉर्ड बनाया था, जिसे रोनाल्डो ने ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही रोनाल्डो छह अलग-अलग वर्ल्ड कप संस्करणों में गोल करने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी भी बन गए हैं।

पुर्तगाल के लिए सर्वोच्च स्कोरर

उज्बेकिस्तान के खिलाफ इन दो गोल के साथ रोनाल्डो पुर्तगाल के लिए वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने महान फुटबॉलर यूसेबियो के 9 गोल के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए अपना कुल स्कोर 10 पहुँचा दिया है। इस मैच में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराकर टूर्नामेंट में अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है।