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होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान का बड़ा ऐलान, संसद स्पीकर गालिबफ बोले, अब नहीं लौटेगी पुरानी स्थिति

By Loktej
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तेहरान, 23 जून (वेब वार्ता)। ईरान की संसद के स्पीकर एमबी गालिबफ ने स्पष्ट किया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य का प्रशासन अब कभी भी युद्ध से पूर्व जैसी स्थिति में वापस नहीं लौटेगा। स्विट्जरलैंड में अमेरिका के साथ हुई तकनीकी वार्ता के बाद लौटे गालिबफ ने जोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए इस रणनीतिक समुद्री मार्ग का प्रबंधन पूर्णतः ईरान के नियंत्रण में रहेगा।

कूटनीतिक प्रभाव का दावा

गालिबफ ने स्विट्जरलैंड वार्ता को ईरान की कूटनीतिक जीत करार दिया। उन्होंने दावा किया कि ईरान के दबाव के कारण अमेरिका को लेबनान और क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों से संबंधित अपने सोशल मीडिया पोस्ट को बदलने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान की भागीदारी ने क्षेत्र में व्यापक टकराव को टालने और लेबनान में बड़े पैमाने पर खून-खराबे को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अमेरिकी भरोसे पर सवाल

ईरान के स्पीकर ने स्पष्ट किया कि तेहरान को अमेरिका पर न तो कभी भरोसा था और न ही भविष्य में होगा। गालिबफ ने कहा कि स्विट्जरलैंड में हुई चर्चा के दौरान ईरान के रुके हुए फंड को जारी करने और तेल प्रतिबंधों में ढील देने पर सहमति बनी है। उन्होंने अंत में देश को सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद मुजतबा खामेनेई के नेतृत्व में एकजुट रहने का आह्वान किया है।

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Tags: Iran

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