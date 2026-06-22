सूरत : बिज़नेस ग्रोथ में पारिवारिक एकता की अहम भूमिका, चैंबर ने आयोजित किया विशेष सत्र

सूरत।सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) द्वारा शनिवार, 20 जून 2026 को सरसाना स्थित समहति में "बिज़नेस ग्रोथ के लिए फैमिली हार्मनी" विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में फैमिली बिज़नेस मेंटर राकेश जैन ने पारिवारिक एकता और सामंजस्य के माध्यम से व्यवसाय में दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम के स्वागत भाषण में चैंबर के अध्यक्ष अशोक जीरावाला ने कहा कि मजबूत व्यवसाय की नींव एक मजबूत और सौहार्दपूर्ण परिवार होता है। उन्होंने कहा कि भारत की कुल जीडीपी में फैमिली बिज़नेस का सबसे बड़ा योगदान है।

सूरत की टेक्सटाइल और डायमंड जैसी प्रमुख इंडस्ट्रीज़ भी मुख्य रूप से पारिवारिक व्यवसायों द्वारा संचालित की जाती हैं, जो राज्य की मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

उन्होंने कहा कि देश और शहर की प्रगति के पीछे परिवारों की संस्कृति, मूल्य और आपसी सहयोग सबसे बड़ी ताकत है। जब परिवार में शांति और एकता होती है, तब व्यवसाय भी अधिक सशक्त और सफल बनता है।

मुख्य वक्ता राकेश जैन ने कहा कि इतिहास गवाह है कि वही परिवार आगे बढ़ते हैं जो साथ रहकर अपनी सामूहिक क्षमताओं का उपयोग करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में अलग-अलग प्रतिभाएं और गुण होते हैं, और जब ये सभी एक साथ आते हैं तो सफलता का मार्ग आसान हो जाता है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में परिवारों के विघटन की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिससे आर्थिक असमानता और आपसी महत्व को लेकर मतभेद उत्पन्न होते हैं। ऐसे में परिवार और व्यवसाय दोनों को मजबूत बनाए रखने के लिए चार महत्वपूर्ण तत्वों—विजन, रणनीति, तालमेल (अलाइनमेंट) और प्रभावी क्रियान्वयन (एक्जीक्यूशन)—का संतुलन आवश्यक है।

राकेश जैन ने कहा कि किसी भी परिवार और व्यवसाय का भविष्य स्पष्ट विजन, अगली पीढ़ी तक विचारों के प्रभावी हस्तांतरण, पारिवारिक समन्वय और निरंतर कार्यान्वयन पर निर्भर करता है।

इन चारों पहलुओं के संतुलन से न केवल परिवार मजबूत होता है बल्कि व्यवसाय भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है। उन्होंने यह भी कहा कि वास्तविक वैल्यू क्रिएशन तभी संभव है जब ग्राहकों की जरूरतों और अपेक्षाओं को प्रभावी ढंग से पूरा किया जाए।

कार्यक्रम में चैंबर के मानद सचिव परेश लाठिया ने सत्र की रूपरेखा प्रस्तुत की, जबकि मानद कोषाध्यक्ष अतुल पटेल ने मुख्य वक्ता का परिचय कराया। इस अवसर पर चैंबर के उपाध्यक्ष रवि राज देसाई, ऑल एग्ज़िबिशन चेयरमैन मनीष कपाड़िया सहित विभिन्न उद्योगों से जुड़े बड़ी संख्या में उद्यमी उपस्थित रहे।

सत्र के दौरान प्रतिभागियों ने पारिवारिक व्यवसायों से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका राकेश जैन ने विस्तार से उत्तर दिया। कार्यक्रम का संचालन चैंबर की हॉस्पिटैलिटी, टूर्स एंड ट्रैवल्स कमेटी के चेयरमैन विनेश शाह ने किया तथा अंत में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया।