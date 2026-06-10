सूरत : प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर फोस्टा का विशेष आयोजन

सूरत। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सफल 12 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन (फोस्टा) द्वारा मिलेनियम मार्केट परिसर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में व्यापारियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में हुए विकास कार्यों और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला।

इस अवसर पर 12 मीटर लंबे विशेष वस्त्र पर पिछले 12 वर्षों के दौरान देश में हुए विकास, सुशासन, आत्मनिर्भर भारत अभियान, वस्त्र उद्योग के विकास, महिला सशक्तिकरण, निर्यात वृद्धि, तकनीकी नवाचार तथा विभिन्न जनहितकारी योजनाओं की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया।

विशेष बात यह रही कि यह वस्त्र पुनर्चक्रित (रिसाइक्लिंग) प्लास्टिक से निर्मित फैब्रिक से तैयार किया गया था, जिसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबिलिटी के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया गया।

कार्यक्रम में उपस्थित व्यापारियों और पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की वैश्विक स्तर पर बढ़ती प्रतिष्ठा और विकास यात्रा की सराहना की। साथ ही, वस्त्र उद्योग के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी भी साझा की गई।

इस दौरान पीएम मीत्रा पार्क, तकनीकी वस्त्र मिशन, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं तथा टेक्सटाइल क्षेत्र में रोजगार सृजन जैसे महत्वपूर्ण विषयों को विशेष प्रस्तुति के माध्यम से समझाया गया। उपस्थित सदस्यों ने विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में अपना सहयोग देने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की।

कार्यक्रम में फोस्टा के पदाधिकारियों, विभिन्न टेक्सटाइल मार्केटों के प्रतिनिधियों तथा बड़ी संख्या में व्यापारियों ने भाग लिया। अंत में उपस्थित सभी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, सफल एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए राष्ट्र निर्माण में निरंतर योगदान देने का संकल्प लिया।