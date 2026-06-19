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सूरत

सूरत : स्वर्गीय विठ्ठलभाई करशनभाई का नेत्रदान एवं देहदान कर डोबरिया परिवार ने मानव सेवा की मिसाल पेश की

परिवार के प्रेरणादायी निर्णय से नेत्रहीनों को मिलेगी रोशनी, मेडिकल शिक्षा के लिए देहदान समर्पित

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सूरत : स्वर्गीय विठ्ठलभाई करशनभाई का नेत्रदान एवं देहदान कर डोबरिया परिवार ने मानव सेवा की मिसाल पेश की

डोबरिया परिवार के मुखिया स्वर्गीय विठ्ठलभाई करशनभाई डोबरिया के निधन के बाद उनके परिवार ने मानव सेवा का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उनका नेत्रदान लोक दृष्टि चक्षु बैंक को तथा देहदान इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, चौर्यासी तालुका शाखा के माध्यम से पी.पी. सवाणी यूनिवर्सिटी, अंकलेश्वर को समर्पित किया।

स्वर्गीय विठ्ठलभाई डोबरिया का जन्म वर्ष 1937 में अमरेली जिले के धारगणी गांव में हुआ था। वे पांच भाइयों और चार बहनों में सबसे बड़े थे। उनका परिवार वर्ष 2000 से सूरत के पर्वत पाटिया स्थित ओम नगर में निवास कर रहा था। उनके निधन के बाद पुत्र मनसुखभाई, जयसुखभाई, स्वर्गीय हसमुखभाई का परिवार, पुत्रियां कमलाबेन एवं गीताबेन तथा पौत्र रविभाई, विजयभाई, गौतमभाई और आशिषभाई सहित पूरे परिवार ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए नेत्रदान एवं देहदान का संकल्प पूरा किया।

अशोकभाई नसीत से सूचना मिलने के बाद लोक दृष्टि चक्षु बैंक के दिनेशभाई जोगाणी ने नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी करवाई। वहीं इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, चौर्यासी तालुका शाखा की टीम ने चिकित्सकीय अनुमति के बाद देहदान स्वीकार कर उसे पी.पी. सवाणी यूनिवर्सिटी को समर्पित किया।

इस अवसर पर लोक दृष्टि चक्षु बैंक के अध्यक्ष डॉ. प्रफुल्लभाई शिरोया, दिनेशभाई जोगाणी, धीरुभाई अकबरी, पूर्व विधायक वी.डी. झालावाड़िया, शांतिलाल चौवटिया, दिनेशभाई हीरपरा, रमणीकभाई सावलिया, अशोकभाई नसीत, गुणुभाई ढसा, बाबुभाई रादड़िया (वराछा बैंक के डायरेक्टर), रामभाई शेलडिया सहित परिवारजन, मित्र एवं समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में डॉ. प्रफुल्लभाई शिरोया एवं दिनेशभाई जोगाणी ने नेत्रदान और देहदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित लोगों को जागरूक किया। उन्होंने दाता परिवार के इस मानवतापूर्ण निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर लोक दृष्टि चक्षु बैंक के ट्रस्टीगण, रेड क्रॉस सोसायटी के सदस्य, लायंस क्लब ऑफ सूरत ईस्ट, रोटरी क्लब ऑफ सूरत ईस्ट परिवार तथा पी.पी. सवाणी यूनिवर्सिटी के वल्लभभाई सवाणी, डॉ. घनश्यामभाई पटेल, डॉ. गौरांग लसणसवाला, डॉ. भूपेंद्र शाह एवं एनाटॉमी विभाग की डॉ. सुनीता सहित उपस्थित सभी लोगों ने स्वर्गीय विठ्ठलभाई डोबरिया को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

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Tags: Surat

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