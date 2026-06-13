सूरत : हीराबानो खमकार फाउंडेशन द्वारा आजीवन शिक्षा सहायता योजना

सूरत। समाज में शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने तथा आर्थिक परिस्थितियों के कारण किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई अधूरी न रहे, इस उद्देश्य से हीराबानो खमकार फाउंडेशन द्वारा "आजीवन शिक्षा सहायता योजना" शुरू की गई है।

फाउंडेशन के प्रेरणास्रोत पियूषभाई भूराभाई देसाई (नाणोटा) के सहयोग से कक्षा 5 से लेकर कॉलेज तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा के दौरान आवश्यक शैक्षणिक सहायता प्रदान की जाएगी।

वर्तमान में आवेदन पत्रों की जांच एवं चयन प्रक्रिया जारी है। आवेदनों की संख्या अधिक होने के कारण फॉर्म का मूल्यांकन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इसलिए जैसे-जैसे प्रक्रिया पूरी होती जाएगी, चयनित विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को मोबाइल संदेश के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

जिन विद्यार्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है अथवा जिनके आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने शेष हैं, उनसे अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द फाउंडेशन कार्यालय से संपर्क कर प्रक्रिया पूर्ण करें।

आवश्यक दस्तावेज: विद्यार्थी का आधार कार्ड, पिता का आधार कार्ड, अंतिम मार्कशीट, बिजली बिल, 2 पासपोर्ट साइज फोटो

कार्यालय का पता: G-8, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, उधना रिंग रोड, सूरत संपर्क: 9638086191, 7490886191

शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के संकल्प के साथ हीराबानो खमकार फाउंडेशन निरंतर कार्यरत है तथा अधिक से अधिक विद्यार्थियों से इस योजना का लाभ लेने की अपील करता है।