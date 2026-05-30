सूरत : SGCCI ने ‘प्रयोषा मीरा स्पाइसेस’ का औद्योगिक भ्रमण आयोजित किया

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) की इंडस्ट्रियल विजिट कमेटी द्वारा 20 मई 2026 को कामरेज के सेगवा स्थित गोपिन इंडस्ट्रियल पार्क में स्थापित प्रसिद्ध मसाला निर्माता कंपनी प्रयोषा मीरा स्पाइसेस के अत्याधुनिक उत्पादन संयंत्र का औद्योगिक भ्रमण आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों और चैंबर सदस्यों को खाद्य प्रसंस्करण एवं मसाला निर्माण उद्योग में अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकों और कार्यप्रणालियों से परिचित कराना था।

38 सदस्यों ने हासिल की व्यावहारिक जानकारी

इस औद्योगिक भ्रमण में चैंबर के 38 सदस्यों और उद्यमियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को मसालों की सफाई, ग्राइंडिंग और प्रोसेसिंग के लिए उपयोग की जाने वाली अत्याधुनिक मशीनरी, अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों, स्वचालित पैकेजिंग प्रणालियों तथा स्वच्छता प्रबंधन प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें उत्पादन प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अवलोकन करने का अवसर भी मिला।

आधुनिक तकनीक और गुणवत्ता पर विशेष फोकस

दौरे के दौरान प्रतिभागियों ने फैक्ट्री में स्थापित स्टेट-ऑफ-द-आर्ट मशीनरी, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर के खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को करीब से देखा। कंपनी द्वारा उत्पादों की शुद्धता, गुणवत्ता और पैकेजिंग में अपनाए जा रहे मानकों की भी जानकारी दी गई।

कम समय में वैश्विक बाजार में बनाई पहचान

अपने विशिष्ट स्वाद और गुणवत्ता के लिए पहचान बनाने वाली प्रयोषा मीरा स्पाइसेस की स्थापना वर्ष 2021 में हुई थी। अल्प समय में ही कंपनी भारतीय मसालों, दालों और कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण तथा निर्यात क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम बनकर उभरी है। अहमदाबाद स्थित मुख्यालय के अलावा कंपनी की ऊंझा और सूरत जैसे प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में भी मजबूत उपस्थिति है।

कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करते हुए घरेलू और वैश्विक बाजारों में अपनी अलग पहचान स्थापित की है।

विविध उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला

कंपनी शाही जीरा, इलायची, दालचीनी सहित विभिन्न साबुत मसालों के साथ-साथ विशेष मिश्रित मसालों का उत्पादन करती है। इसके अलावा फराली उत्पाद, अनाज, दालें, चावल, आटा, चीनी, स्नैक्स, नमकीन, मुखवास, पापड़ और अचार जैसी उत्पाद श्रृंखलाएं भी उपलब्ध कराती है।

कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय मांग को ध्यान में रखते हुए फ्रोजन फूड सेगमेंट में भी अपने कारोबार का विस्तार किया है। भ्रमण के दौरान प्रतिभागियों को निर्यात प्रक्रिया और वैश्विक बाजार की आवश्यकताओं के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई।

चैंबर के पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसे औद्योगिक भ्रमण उद्यमियों को विभिन्न उद्योगों की आधुनिक कार्यप्रणाली समझने, नई तकनीकों से परिचित होने तथा व्यवसाय विस्तार के नए अवसरों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।