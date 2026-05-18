सूरत : डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष संघवी ने की डिजिटल ‘सेल्फ-एन्यूमरेशन’ में भागीदारी की अपील

सूरत। देश की विकास योजना के लिए बेहद महत्वपूर्ण सेंसस-2027 का पहला चरण पूरे देश और गुजरात के साथ सूरत शहर में भी शुरू हो गया है।

भारत सरकार की डिजिटल सुविधा ‘सेल्फ-एन्यूमरेशन’ अभियान के तहत गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष संघवी ने अभियान के दूसरे दिन अपने घर से ऑनलाइन पोर्टल पर परिवार की जानकारी भरकर इस राष्ट्रीय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई।

इस अवसर पर उन्होंने गुजरात के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग इसे अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी समझते हुए डिजिटल जनगणना अभियान से जुड़ें और घर बैठे ‘सेल्फ-एन्यूमरेशन’ प्रक्रिया पूरी करें।

डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष संघवी ने कहा कि सेंसस-2027 केवल आबादी की गणना नहीं, बल्कि देश के भविष्य के विकास की मजबूत आधारशिला है। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, रोजगार, परिवहन और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी योजना तैयार की जाती है और उन्हें सही लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है।

उन्होंने कहा कि विश्वसनीय और सटीक डेटा सरकार को नीतियां बनाने में दिशा देता है और समाज के हर वर्ग तक विकास का लाभ समान रूप से पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि “सही जनगणना, मजबूत भारत की दिशा में एक अहम कदम है।”

हर्ष संघवी ने बताया कि 15 मई से 31 मई तक चलने वाली ‘सेल्फ-एन्यूमरेशन’ प्रक्रिया के तहत नागरिक अपने परिवार की जानकारी स्वयं ऑनलाइन भर सकते हैं। डिजिटल माध्यम से पूरी होने वाली इस प्रक्रिया से सरकार को लोगों की वास्तविक जरूरतों को समझने और भविष्य में अधिक प्रभावी योजनाएं लागू करने में सहायता मिलेगी।

डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि जनगणना प्रक्रिया के दौरान प्राप्त OTP या अन्य गोपनीय जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें और साइबर सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें।

इस दौरान म्युनिसिपल कमिश्नर एम. नागराजन , उपायुक्त निधि शिवाच समेत जनगणना अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।