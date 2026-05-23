राजकोट पुलिस कमिश्नर ब्रजेश कुमार झा ने ऑनलाइन ‘स्व-गणना’ प्रक्रिया पूरी की, नागरिकों से जनगणना-2027 में भाग लेने की अपील

जनगणना-2027 के तहत राज्यभर में ऑनलाइन स्व-गणना प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब नागरिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वयं अपनी जनगणना संबंधी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इसी क्रम में राजकोट शहर के पुलिस कमिश्नर ब्रजेश कुमार झा ने भी ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी स्व-गणना प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की और लोगों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की।

पुलिस कमिश्नर ब्रजेश कुमार झा ने कहा कि ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से स्व-गणना की प्रक्रिया बेहद सरल, तेज़ और सुविधाजनक है। उन्होंने नागरिकों से थोड़ा समय निकालकर इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान से जुड़ने का आग्रह किया।

उन्होंने साइबर सुरक्षा को लेकर भी लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति फोन कॉल के माध्यम से स्व-गणना के नाम पर OTP मांगता है, तो किसी भी परिस्थिति में OTP साझा न करें। ऐसा करना साइबर ठगी का कारण बन सकता है। उन्होंने नागरिकों से ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान पूरी सावधानी बरतने की अपील की।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा se.census.gov.in पोर्टल के माध्यम से घरों की गणना और पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है। इस चरण में ‘स्व-गणना’ की सुविधा फिलहाल 31 मई तक उपलब्ध रहेगी, जिसके तहत नागरिक अपने मोबाइल फोन के जरिए स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं।

ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नागरिकों को 11 अंकों का एक यूनिक कोड प्राप्त होगा। आगामी 1 जून से शुरू होने वाली घर-घर जनगणना के दौरान यह कोड संबंधित गणना अधिकारी को दिखाना होगा, जो सत्यापन के लिए घर पहुंचेगा।