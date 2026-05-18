राजकोट : रायचुरा परिवार ने बेटे के जन्मदिन को बनाया सेवा का पर्व, टीबी मरीजों को वितरित की पोषण किट

राजकोट में रायचुरा परिवार ने अपने बेटे के जन्मदिन को मानव सेवा से जोड़कर समाज के सामने एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘टीबी मुक्त भारत’ संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से राजकोट जिला क्षय रोग केंद्र द्वारा दानशील नागरिकों के सहयोग से टीबी मरीजों को पोषण किट वितरित की जा रही हैं। इसी अभियान में रायचुरा परिवार लगातार सक्रिय योगदान दे रहा है।

जीतभाई रायचुरा और मानसीबेन रायचुरा ने पिछले महीने अपने सात महीने के पुत्र वीर के जन्मदिन पर अनावश्यक खर्च करने के बजाय छह टीबी मरीजों को गोद लेकर उनकी सहायता करने का निर्णय लिया था। परिवार की इस संवेदनशील पहल को आगे बढ़ाते हुए 16 मई को काजलबेन, आरतीबेन, जीतभाई और मानसीबेन रायचुरा ने कुल 13 टीबी मरीजों को पौष्टिक आहार किट प्रदान किए।

उल्लेखनीय है कि रायचुरा परिवार लगातार चौथे महीने जरूरतमंद टीबी मरीजों को पोषण किट उपलब्ध करा रहा है। परिवार की यह सेवा भावना न केवल मरीजों के स्वास्थ्य सुधार में सहायक बन रही है, बल्कि समाज में मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रेरणादायक संदेश भी दे रही है।