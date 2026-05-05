राजकोट : मानसून से पहले राजकोट प्रशासन सतर्क, हर तालुका में अधिकारियों की विशेष तैनाती

राजकोट जिले में आगामी मानसून को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में जिले के डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए। बैठक में भारी बारिश और संभावित बाढ़ जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रत्येक तालुका में एक डिप्टी कलेक्टर सहित कुल 12 अधिकारियों की विशेष ड्यूटी निर्धारित की गई है। साथ ही, तूफान या भारी वर्षा की चेतावनी के दौरान सभी कर्मचारियों को अपने-अपने कार्यस्थलों पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला विकास अधिकारी आनंदू सुरेश गोविंद की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों को मानसून के दौरान बचाव और निकासी कार्यों के लिए पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने जल प्रवाह में बाधा डालने वाले अवरोधों को तत्काल हटाने और पहले जलभराव वाले क्षेत्रों का अध्ययन कर स्थायी समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही, मानसून शुरू होने से पहले जिले में संभावित जल क्रीड़ा गतिविधियों पर रोक लगाने पर भी जोर दिया गया।

रेजिडेंट अतिरिक्त कलेक्टर एन.के. मुछारे ने जर्जर बिजली के खंभों, ऊंची इमारतों पर लगे खतरनाक होर्डिंग्स और अन्य जोखिमपूर्ण ढांचों को समय रहते हटाने के निर्देश दिए। बैठक में मानसून के दौरान जनहानि रोकने के लिए प्रभावी उपायों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में पोस्टमॉर्टम सहित सभी प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी कर प्रभावितों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात कही गई।

इसके अलावा, पंचायत, निर्माण, स्वास्थ्य, कृषि और पशुपालन विभागों को अपने कर्मचारियों के साथ बैठक कर आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए। 1 जून से सभी तालुका स्तर पर 24 घंटे फ्लड कंट्रोल रूम शुरू करने और संचार व्यवस्था को मजबूत रखने की योजना बनाई गई है। निचले क्षेत्रों की पहचान, सुरक्षित स्थानों की सूची, तैराकों और बचाव उपकरणों की पूर्व व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन ने संबंधित विभागों को बांधों और नहरों का निरीक्षण करने, नदी तल की सफाई, जर्जर इमारतों पर चेतावनी बोर्ड लगाने और सरकारी गोदामों में अनाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में डीसीएफ बहादुरसिंह मीणा, डीआरडीए निदेशक ए.के. वस्तानी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, प्रांतीय अधिकारी, ममलतदार, तालुका विकास अधिकारी और नगर निगमों के मुख्य अधिकारी उपस्थित रहे।