लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
राजकोट

राजकोट : जामकंडोरना में मतदाता जागरूकता का अनोखा अभियान, मिल्क सोसाइटियों ने दिलाई ‘निर्भय मतदान’ की शपथ

पर्चियों पर संदेश छापकर और शपथ कार्यक्रमों के जरिए लोगों को मतदान के लिए किया जा रहा प्रेरित

On
राजकोट : जामकंडोरना में मतदाता जागरूकता का अनोखा अभियान, मिल्क सोसाइटियों ने दिलाई ‘निर्भय मतदान’ की शपथ

26 अप्रैल को होने वाले स्थानीय स्वशासन चुनावों की तारीख नजदीक आते ही जिला निर्वाचन प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान को तेज किया जा रहा है। इसी क्रम में राजकोट के जामकंडोरना तालुका की दूध मंडलियों ने भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई है।

तालुका की विभिन्न दूध मंडलियों के सदस्यों ने मतदाताओं से अपने मतदान के अधिकार का निर्भय होकर उपयोग करने की अपील की है। इसके साथ ही, उन्होंने चुनाव में बिना किसी डर या दबाव के वोट देने की शपथ भी ली।

जामकंडोरना कोऑपरेटिव सोसाइटी ने मतदाता जागरूकता के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। इसके तहत मिल्क सोसाइटियों से जुड़े सदस्य न केवल स्वयं मतदान के प्रति सजग हो रहे हैं, बल्कि अन्य नागरिकों को भी प्रेरित कर रहे हैं। वे ‘मेरा वोट, मेरा अधिकार’ का संदेश देते हुए सभी से चुनाव में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील कर रहे हैं।

इसके अलावा, सोसाइटी द्वारा दूध आपूर्ति करने वाले सदस्यों को दी जाने वाली पर्चियों पर भी मतदान संबंधी संदेश मुद्रित किए जा रहे हैं, ताकि हर स्तर पर लोगों को मतदान के महत्व के प्रति जागरूक किया जा सके। यह पहल लोकतंत्र के इस पर्व में अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Rajkot

Related Posts

राजकोट : जेतपुर में टेक्सटाइल मिल पर SOG की कार्रवाई, 93 LPG सिलेंडर ज़ब्त

राजकोट : जेतपुर में टेक्सटाइल मिल पर SOG की कार्रवाई, 93 LPG सिलेंडर ज़ब्त

राजकोट : कस्टम अधिकारियों के भेष में 15 किलो सोना लूटा, 22 करोड़ की वारदात से हड़कंप

राजकोट : कस्टम अधिकारियों के भेष में 15 किलो सोना लूटा, 22 करोड़ की वारदात से हड़कंप

राजकोट : रामकृष्ण आश्रम में युवाओं ने ली मतदान की शपथ

राजकोट : रामकृष्ण आश्रम में युवाओं ने ली मतदान की शपथ

राजकोट :  एम्स राजकोट के पहले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति का संबोधन, मानवीय मूल्यों और तकनीक के संतुलन पर जोर

राजकोट :  एम्स राजकोट के पहले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति का संबोधन, मानवीय मूल्यों और तकनीक के संतुलन पर जोर