राजकोट : जेतपुर में टेक्सटाइल मिल पर SOG की कार्रवाई, 93 LPG सिलेंडर ज़ब्त

राजकोट के जेतपुर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से LPG सिलेंडरों के भंडारण का मामला सामने आने पर SOG ने बड़ी कार्रवाई की है। खेतलिया टेक्सटाइल मिल पर छापेमारी के दौरान 93 LPG सिलेंडर ज़ब्त किए गए, जिसके बाद संबंधित महादेव गैस एजेंसी का गोदाम भी सील कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज किया है।

विश्वसनीय सूचना के आधार पर SOG के PSI जी.जे. ज़ाला ने खेतलिया टेक्सटाइल पर छापा मारा। जांच के दौरान वहां से 69 भरे हुए और 24 खाली सिलेंडर बरामद हुए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इन सिलेंडरों का उपयोग साड़ी प्रिंटिंग के कार्य में किया जा रहा था, जो नियमों के विरुद्ध है। आगे की जांच में पता चला कि सभी LPG सिलेंडर महादेव गैस एजेंसी से सप्लाई किए गए थे। इस जानकारी के आधार पर SOG ने एजेंसी के गोदाम को भी सील कर दिया।

पुलिस ने इस मामले में खेतलिया टेक्सटाइल के मालिक और महादेव गैस एजेंसी के संचालक के खिलाफ गैरकानूनी जमाखोरी, फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन, निर्धारित क्षमता से अधिक स्टोरेज और गैस सिलेंडर नियमों के उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज किया है।

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने भरे और खाली सिलेंडरों के अलावा मोबाइल फोन सहित कुल 2.67 लाख रुपये का मुद्दामाल भी ज़ब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, एक्सप्लोसिव्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।