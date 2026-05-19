राजकोट : भीषण गर्मी में सतर्क रहने की सलाह, हीटस्ट्रोक से बचाव के लिए प्रशासन अलर्ट

राजकोट सहित राज्य के कई शहरों में लगातार बढ़ते तापमान और तेज धूप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। गर्मी के बढ़ते प्रकोप के बीच हीटस्ट्रोक के मामलों को ध्यान में रखते हुए राजकोट सिविल अस्पताल में विशेष वार्ड की व्यवस्था की गई है, जहां लू और हीटस्ट्रोक से प्रभावित मरीजों की पहचान और उपचार किया जा रहा है।

राजकोट सिविल अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉ. एम.एस. रॉय ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। ऐसे में नागरिकों को दोपहर के समय बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि सावधानी ही हीटस्ट्रोक से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है।

डॉ. रॉय ने विशेष रूप से बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि गर्मी और लू के प्रभाव को कम करने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी, छाछ, नींबू पानी और अन्य तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा दोपहर में बाहर निकलते समय पूरी बाजू के कपड़े पहनने, सिर और चेहरे को ढकने तथा धूप से बचाव के उपाय अपनाने की भी सलाह दी गई है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को चक्कर आना, अत्यधिक पसीना आना, सिर भारी लगना या बेहोशी जैसी समस्या महसूस हो, तो तुरंत अस्पताल में संपर्क करना चाहिए। राजकोट सिविल अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी सेवा शुरू की गई है, ताकि जरूरतमंद मरीजों को तत्काल उपचार मिल सके।

अस्पताल प्रशासन ने हीटस्ट्रोक मरीजों के लिए 20 बेड का विशेष वार्ड तैयार किया है, जहां डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल टीम लगातार सेवाएं दे रही है। मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक दवाओं और सुविधाओं की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है, ताकि मरीजों और उनके परिजनों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि भीषण गर्मी के दौरान सतर्क रहें और आवश्यक सावधानियों का पालन कर अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करें।