राजकोट : सौराष्ट्र-कच्छ में बढ़ी बिजली की खपत, गर्मी के चलते डिमांड 7280 मेगावाट पहुंची

सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में भीषण गर्मी के चलते बिजली की मांग में तेज़ उछाल दर्ज किया गया है। राजकोट सहित पूरे सौराष्ट्र में एयर कंडीशनर, पंखे और अन्य कूलिंग उपकरणों के बढ़ते उपयोग के कारण बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है। पिछले आठ दिनों की तुलना में मंगलवार को सबसे अधिक 7280 मेगावाट बिजली की मांग दर्ज की गई।

ऊर्जा विभाग के सूत्रों के अनुसार, यदि तापमान में और वृद्धि होती है, तो आने वाले दिनों में यह मांग 8000 मेगावाट तक पहुंच सकती है। फिलहाल, मोरबी क्षेत्र में कुछ बिजली उत्पादन इकाइयां पूरी तरह चालू नहीं हैं। यदि वे भी सक्रिय हो जाएं, तो मांग और अधिक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

जेतपुर के पास चारनिया स्थित लोड डिस्पैच सेंटर के अधिकारियों ने बताया कि हर साल गर्मियों के दौरान ही बिजली की मांग अपने चरम पर होती है। सामान्य परिस्थितियों में 8500 मेगावाट तक की मांग को बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सकता है। इससे अधिक मांग होने पर नेशनल पावर एक्सचेंज से अतिरिक्त बिजली खरीदी जाती है, हालांकि अभी ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी है।

अधिकारियों ने यह भी बताया कि सौराष्ट्र में सोलर रूफटॉप परियोजनाओं से बिजली उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर मांग को संतुलित करने में मदद मिल रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में भी सौर ऊर्जा के उपयोग में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे भविष्य में निजी स्तर पर बिजली खरीद की जरूरत कम हो सकती है। कुल मिलाकर, बढ़ती गर्मी के बीच बिजली आपूर्ति व्यवस्था फिलहाल संतुलित बनी हुई है, लेकिन तापमान में और वृद्धि होने पर मांग का दबाव और बढ़ सकता है।