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राजकोट : लोकतंत्र के पर्व पर अनोखी मिसाल: दुल्हन ने निभाया मतदान का कर्तव्य

अवनिबेन दुधात्रा ने शादी से पहले डाला वोट, दिया संदेश—“पहले मतदान, फिर विवाह”

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राजकोट : लोकतंत्र के पर्व पर अनोखी मिसाल: दुल्हन ने निभाया मतदान का कर्तव्य

राजकोट जिले के जेतपुर तालुका के डेडरवा गांव में लोकतंत्र के पर्व के दौरान एक प्रेरणादायक और अनोखा दृश्य देखने को मिला। विवाह जैसे महत्वपूर्ण अवसर से पहले एक दुल्हन ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार को प्राथमिकता देते हुए मतदान किया और समाज को सशक्त संदेश दिया।

अवनिबेन दुधात्रा पारंपरिक वेशभूषा में अपने परिवार के साथ डेडरवा गांव के प्राथमिक विद्यालय में बने मतदान केंद्र पर पहुंचीं। शादी की रस्मों में शामिल होने से पहले उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग किया और “पहले मतदान, फिर विवाह” का संदेश दिया। उनके इस कदम से मतदान केंद्र पर मौजूद अधिकारियों, ग्रामीणों और अन्य मतदाताओं में उत्साह का माहौल बन गया।

यह घटना विशेष रूप से युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। अवनिबेन का यह प्रयास दर्शाता है कि जीवन के महत्वपूर्ण पलों के बीच भी लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों को निभाना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे उदाहरण समाज में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और नागरिक कर्तव्यों के महत्व को रेखांकित करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

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Tags: Rajkot

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