राजकोट : रामकृष्ण आश्रम में युवाओं ने ली मतदान की शपथ

राजकोट में लोकतंत्र के पर्व को मजबूत बनाने और युवा मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन तेज़ कर दिया गया है। ज़िला चुनाव अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. ओम प्रकाश के मार्गदर्शन में पूरे जिले में ‘SWEEP’ (सिस्टेमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन) अभियान सक्रिय रूप से चलाया जा रहा है।

इसी कड़ी में राजकोट स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा ‘विवेकानंद सर्विस कोर’ यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक करना था।

प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को न केवल नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारियों की शिक्षा दी गई, बल्कि उन्हें मतदान के महत्व से भी अवगत कराया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को ‘वोटिंग की शपथ’ दिलाई गई, जिसमें उन्होंने आगामी चुनावों में जागरूक नागरिक के रूप में अपने मताधिकार का उपयोग करने का संकल्प लिया।

युवाओं ने यह भी वचन दिया कि वे अपने परिवार, मित्रों और समाज के अन्य लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित किया जा सके। इस पहल से उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले चुनावों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ेगी और लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा।