राजकोट : अधिक मास के पहले दिन धार्मिक स्नान के दौरान राजकोट के दो भाइयों में से एक डूबा, एक सुरक्षित बाहर निकाला गया

देवभूमि द्वारका में पवित्र अधिक मास के पहले दिन एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। राजकोट के एक ही परिवार के दो सगे भाई रविवार सुबह विश्व प्रसिद्ध गोमती घाट पर स्नान के दौरान अचानक गहरे पानी में डूबने लगे। इस घटना में एक भाई को स्थानीय तैराकों ने समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि दूसरा युवक नदी के तेज बहाव में बहकर लापता हो गया।

जानकारी के अनुसार, अधिक मास की शुरुआत के साथ ही द्वारका में धार्मिक आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा था। सुबह से ही गोमती घाट पर हजारों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे थे। इसी भीड़ के बीच राजकोट से दर्शन के लिए आए दोनों भाई भी परिवार के साथ घाट पर पहुंचे थे। स्नान के दौरान गहराई और तेज बहाव का अंदाजा न लग पाने के कारण दोनों युवक डूबने लगे।

उनकी मदद के लिए आसपास मौजूद श्रद्धालुओं ने शोर मचाया, जिसके बाद घाट पर मौजूद स्थानीय तैराक और नाविक तुरंत हरकत में आए। उन्होंने नदी में छलांग लगाकर एक युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उसे तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है।

हालांकि, दूसरा 21 वर्षीय युवक नदी की तेज आंतरिक धारा में बह गया और कुछ ही पलों में नजरों से ओझल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंचीं और गोमती घाट पर व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया गया। नावों और आधुनिक उपकरणों की मदद से घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन देर शाम तक युवक का कोई सुराग नहीं मिल सका।

परिजनों के अनुसार, वे राजकोट से विशेष रूप से अधिक मास के अवसर पर भगवान द्वारकाधीश के दर्शन और गोमती स्नान के लिए द्वारका आए थे, लेकिन यह धार्मिक यात्रा अचानक एक दुखद हादसे में बदल गई। रेस्क्यू दल द्वारा लापता युवक की तलाश लगातार जारी है।