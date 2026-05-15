राजकोट सिविल हॉस्पिटल में उत्साह के साथ मनाया गया ‘इंटरनेशनल नर्सेस डे’

ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया (TNAI) की लोकल यूनिट-राजकोट द्वारा 12 मई को पीडीयू सिविल हॉस्पिटल में ‘इंटरनेशनल नर्सेस डे’ बड़े उत्साह और गरिमामय माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान नर्सिंग क्षेत्र में वर्षों तक उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले सेवानिवृत्त नर्सिंग स्टाफ को सम्मानित किया गया। साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर नर्सिंग समुदाय के योगदान को सराहा गया।

टीएनएआई राजकोट यूनिट द्वारा केवल एक दिन ही नहीं, बल्कि पूरे ‘नर्सेस वीक’ के दौरान जनसेवा और रचनात्मक गतिविधियों की श्रृंखला आयोजित की गई। इस दौरान ब्लड डोनेशन कैंप सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विजेता प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा शील्ड और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. मोनाली माकड़िया ने कहा कि नर्सें सेवा, अनुशासन और समर्पण का जीवंत उदाहरण होती हैं। उन्होंने कहा, “एक नर्स में निराश मरीज के भीतर भी उम्मीद जगाने की अद्भुत क्षमता होती है। विशेष रूप से सरकारी अस्पतालों में आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर मरीजों के प्रति उनका संवेदनशील व्यवहार समाज के लिए प्रेरणादायक है।”उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टर और मरीज के बीच एक मजबूत कड़ी के रूप में कार्य करने वाली नर्सों की वाणी, धैर्य, संवेदनशीलता और दृढ़ता उन्हें समाज में विशेष सम्मान दिलाती है।

इस अवसर पर पीडीयू मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. भारती पटेल, गुजरात नर्सिंग काउंसिल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. मोनाली माकड़िया, डॉ. प्रज्ञा डाभी, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट प्रकाश प्रजापति, गुजरात स्टेट टीएनएआई के अध्यक्ष हितेश भट्ट, सचिव इकबाल कड़ीवाला, टीएनएआई राजकोट अध्यक्ष जतिन अधेरा, नीरव दुधरेजिया, जितेंद्र मेह तथा सेवानिवृत्त नर्सिंग अधिकारी हितेंद्र झांखरिया और राजेश कागड़ा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के समापन पर नर्सिंग स्टाफ द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। रास-गरबा के माध्यम से सभी सदस्यों ने अपनी खुशी व्यक्त की। टीएनएआई राजकोट यूनिट के पदाधिकारियों ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।