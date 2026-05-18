सूरत : लिंबायत ज़ोन में म्युनिसिपल कमिश्नर ने विकास कार्यों की समीक्षा की

सूरत। सूरत नगर निगम के लिंबायत ज़ोन कार्यालय में म्युनिसिपल कमिश्नर एम. नागराजन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ज़ोन स्तर पर चल रहे विभिन्न विकास कार्यों, मॉनसून पूर्व तैयारियों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान ज़ोन अधिकारियों द्वारा विभिन्न विभागों के कार्यों का प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। कमिश्नर ने ब्रिज, ड्रेनेज, हाइड्रोलिक, हेल्थ, रोड्स, गार्डन, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेल, लाइट तथा ट्रैफिक विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की।

इसके अलावा कम्युनिटी हॉल, स्कूल, रीडिंग रूम, गार्डन और योगा स्टूडियो जैसे विकास कार्यों तथा पूर्ण हो चुके प्रोजेक्ट्स की प्रगति पर भी चर्चा की गई। आगामी मॉनसून को ध्यान में रखते हुए ज़ोन क्षेत्र से गुजरने वाली खाड़ियों की सफाई और प्री-मॉनसून कार्यों की स्थिति का भी आकलन किया गया।

बैठक में लिंबायत ज़ोन के तकनीकी, गैर-तकनीकी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

समीक्षा बैठक के दौरान म्युनिसिपल कमिश्नर ने अधिकारियों को ज़ोन की आय बढ़ाने और अनावश्यक खर्चों में कटौती करने के निर्देश दिए। उन्होंने साइकिल ट्रैक जैसी सुविधाओं के विकास, प्रशासनिक स्वीकृतियों के लिए ऑनलाइन सिस्टम के अधिक उपयोग तथा ज़ोन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान देने को कहा।

कमिश्नर ने सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से सभी कार्य समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। बैठक के अंत में उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को आपसी समन्वय और टीमवर्क के साथ कार्य करते हुए नागरिकों की सुविधा और जनहित को प्राथमिकता देने का संदेश दिया।