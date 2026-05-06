सूरत : ज्ञानमंजरी विद्यापीठ, डिंडोली कक्षा 12 का परिणाम 

सूरत। ज्ञानमंजरी विद्यापीठ ने गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 12 की मार्च–2026 की बोर्ड परीक्षा में गुजराती माध्यम में 100% तथा अंग्रेजी माध्यम में 95% परिणाम प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

डिंडोली स्थित ज्ञानमंजरी विद्यापीठ ने एक बार फिर अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता सिद्ध करते हुए शैक्षणिक वर्ष 2025–26 में गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 की परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह शानदार सफलता विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली, विद्यार्थियों की निरंतर मेहनत तथा सर्वांगीण विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

विद्यालय ने अपनी श्रेष्ठ परंपरा को बनाए रखते हुए इस वर्ष भी उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किया है। परीक्षा में सम्मिलित सभी विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने से विद्यालय की सुदृढ़ शैक्षणिक व्यवस्था एवं व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रणाली का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। यह उपलब्धि विद्यार्थियों की मेहनत, अभिभावकों के सहयोग तथा शिक्षकों के समर्पण का परिणाम है।

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों में सक्षम सिंह ने 92% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद आदित्य गुप्ता ने 91.57% तथा निधि प्रजापति ने 91.14% अंक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। इसके अतिरिक्त लगभग 15 विद्यार्थियों ने A2 ग्रेड प्राप्त कर अनुशासित अध्ययन, परिश्रम और निरंतर प्रयासों से सफलता की नई ऊँचाइयों को प्राप्त किया।

इस वर्ष की एक विशेष उपलब्धि के रूप में सक्षम सिंह ने Statistic विषय में 100 में से 100 अंक प्राप्त कर अद्वितीय प्रदर्शन किया, जो उनके विषय के प्रति गहन ज्ञान और उत्कृष्टता को दर्शाता है।

ज्ञानमंजरी विद्यापीठ के इस उत्कृष्ट परिणाम के लिए विद्यालय परिवार, विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकवृंद को हार्दिक बधाई दी जाती है।