सूरत : निकाय चुनाव में भाजपा की भव्य जीत, जनता ने विकास और सुशासन पर लगाई मुहर : अरविंद सिंह

गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रचंड जीत पर हिंदी भाषी महासंघ के महासचिव एवं भाजपा नेता अरविंद सिंह ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई दी है। उन्होंने इस जीत को विकास और सुशासन की राजनीति पर जनता की स्पष्ट मुहर ताया।

प्रेस को जारी बयान में अरविंद सिंह ने कहा कि यह ऐतिहासिक विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के कुशल प्रशासन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि गुजरात की जनता का भरोसा भाजपा की विकासोन्मुख नीतियों पर कायम है।

उन्होंने इस जीत का श्रेय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्य के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन तथा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा के मार्गदर्शन को भी दिया।

अरविंद सिंह ने विशेष रूप से सूरत के हिंदी भाषी समाज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रवासी समुदाय ने जिस उत्साह के साथ भाजपा का समर्थन किया, वह उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि व्यापक जनसंपर्क के दौरान जनता ने विकास को प्राथमिकता दी, जिसका परिणाम चुनाव नतीजों में स्पष्ट दिखाई देता है। अंत में उन्होंने विश्वास जताया कि सभी विजयी प्रतिनिधि जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और ‘अग्रसर गुजरात’ के संकल्प को और मजबूत करेंगे।