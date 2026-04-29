लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत एयरपोर्ट पर चार्टर्ड विमान की सुरक्षित आपात लैंडिंग

बाएँ इंजन में तकनीकी खराबी के चलते घोषित की गई इमरजेंसी, सभी यात्री सुरक्षित

On
सूरत एयरपोर्ट पर चार्टर्ड विमान की सुरक्षित आपात लैंडिंग

सूरत। मुंबई से सूरत आ रहे एक चार्टर्ड विमान को बुधवार को तकनीकी खराबी के कारण आपात स्थिति घोषित करनी पड़ी, जिसके बाद विमान की सूरत एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, विमान संख्या VT-RJA ने सुबह 10:52 बजे मुंबई से उड़ान भरी थी। उड़ान के दौरान बाएँ इंजन में आई तकनीकी खराबी के चलते पायलट ने लगभग 11:22 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को आपात स्थिति की सूचना दी।

सूचना मिलते ही एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस सहित सभी आपातकालीन सेवाएं तुरंत सक्रिय हो गईं। तत्पश्चात विमान ने करीब 11:32 बजे सूरत एयरपोर्ट पर सुरक्षित आपात लैंडिंग की।

अधिकारियों के अनुसार, इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि या नुकसान नहीं हुआ है। विमान में दो कैप्टन सवार थे, जो पूरी तरह सुरक्षित हैं। विमान के सुरक्षित उतरने के बाद सभी एजेंसियों और अधिकारियों ने राहत की सांस ली।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : न्यू सिविल अस्पताल में छोटूभाई पाटिल का जन्मदिन सेवा कार्यों के साथ मनाया गया

सूरत : न्यू सिविल अस्पताल में छोटूभाई पाटिल का जन्मदिन सेवा कार्यों के साथ मनाया गया

सूरत :  मारवाड़ी युवा मंच का “मूवी डे” आयोजन, बच्चों को मिला यादगार अनुभव

सूरत :  मारवाड़ी युवा मंच का “मूवी डे” आयोजन, बच्चों को मिला यादगार अनुभव

सूरत : नंदूबा इंग्लिश एकेडमी का सीबीएससी 10 वीं का 100 प्रतिशत रिजल्ट, छात्रों का शानदार प्रदर्शन

सूरत : नंदूबा इंग्लिश एकेडमी का सीबीएससी 10 वीं का 100 प्रतिशत रिजल्ट, छात्रों का शानदार प्रदर्शन

सूरत : अक्षय तृतीया पर मायूम सूरत जागृति शाखा का सेवा कार्य, 101 मटकों के साथ फल-जूस का वितरण

सूरत : अक्षय तृतीया पर मायूम सूरत जागृति शाखा का सेवा कार्य, 101 मटकों के साथ फल-जूस का वितरण