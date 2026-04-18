सूरत :  चैंबर का इन्वेस्टमेंट फोरम आयोजित, विशेषज्ञों ने लॉन्ग-टर्म निवेश पर दिया जोर

सूरत। निवेशकों को मार्गदर्शन देने और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026 को सरसाना स्थित प्लैटिनम हॉल में ‘इन्वेस्टमेंट फोरम 2.0’ का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत चैंबर के अध्यक्ष श्री निखिल मद्रासी के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती आर्थिक परिस्थितियों में सही निवेश के प्रति जागरूकता बेहद आवश्यक हो गई है और ऐसे आयोजन निवेशकों को सही दिशा देने में मददगार साबित होते हैं।

इस अवसर पर रिधम देसाई, मैनेजिंग डायरेक्टर, मॉर्गन स्टेनली इंडिया ने मुख्य वक्ता के रूप में ‘इंडिया पोस्ट वॉर: टू बी ऑर नॉट टू बी’ विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

उन्होंने वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए कहा कि अनिश्चितताओं के बावजूद भारत मजबूत विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने निवेशकों को अल्पकालिक उतार-चढ़ाव से प्रभावित न होकर दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी। उनका कहना था कि भारत में युवा आबादी, डिजिटल प्रगति और मजबूत आर्थिक ढांचा जैसे कारक देश को वैश्विक स्तर पर आगे ले जाने की क्षमता रखते हैं।

रिधम देसाई ने यह भी बताया कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और एनर्जी मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे निवेश के नए अवसर उत्पन्न होंगे। उन्होंने निवेश में सफलता के लिए एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन और अनुशासित निवेश रणनीति अपनाने पर जोर दिया।

कीनोट सत्र के बाद इक्विटी में लॉन्ग-टर्म निवेश विषय पर पैनल चर्चा आयोजित की गई। इसमें गोविंद पारिख, फाउंडर, गोविंद पारिख सिक्योरिटीज ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि शेयर बाजार में सफलता के लिए धैर्य, अनुशासन और दीर्घकालिक सोच आवश्यक है।

इस इवेंट में चैंबर के वाइस प्रेसिडेंट अशोक जीरावाला, सचिव बिजल जरीवाला, ट्रेजरर सीए मितेश मोदी, इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल्स मौजूद थे।

चैंबर ग्रुप चेयरमैन मिस्टर कमलेश गजेरा ने इवेंट के बारे में डिटेल में जानकारी दी। चैंबर की कैपिटल एंड कमोडिटी मार्केट कमेटी के चेयरमैन मिस्टर अयूब याकूब अली ने कीनोट स्पीकर मिस्टर रिधम देसाई को इंट्रोड्यूस किया। कैपिटल एंड कमोडिटी मार्केट कमेटी के एडवाइजर मिस्टर केतन दलाल ने इवेंट को मॉडरेट किया।

कैपिटल एंड कमोडिटी मार्केट कमेटी के को-चेयरमैन डॉ. राकेश दोशी ने सवाल-जवाब सेशन को मॉडरेट किया। इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल्स ने इस सेशन में जोश के साथ हिस्सा लिया, जिसमें एक्सपर्ट्स ने अलग-अलग सवालों के संतोषजनक जवाब दिए और फिर प्रोग्राम का समापन हुआ।