लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : सचिन इंडस्ट्रियल एरिया में PNG कनेक्शन को लेकर अहम बैठक, उद्योगपतियों को मिली राहत

सचिन नोटिफाइड एरिया अथॉरिटी ऑफिस में गुजरात गैस कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक, लंबित आवेदन मौके पर ही क्लियर

On
सूरत : सचिन इंडस्ट्रियल एरिया में PNG कनेक्शन को लेकर अहम बैठक, उद्योगपतियों को मिली राहत

सूरत। सूरत के सचिन इंडस्ट्रियल क्षेत्र में गैस सप्लाई की समस्या के बीच PNG कनेक्शन को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। यह बैठक सचिन नोटिफाइड एरिया अथॉरिटी कार्यालय में गुजरात गैस कंपनी के अधिकारियों और उद्योगपतियों की मौजूदगी में हुई।

मौजूदा वैश्विक हालात के कारण गैस सप्लाई में आई रुकावट से घरेलू और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में गैस सिलेंडरों की कमी देखी जा रही है। खासकर वे औद्योगिक इकाइयां, जिनके पास PNG कनेक्शन नहीं है, उन्हें उत्पादन बनाए रखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे उद्योगपतियों में वर्कर्स के पलायन का डर भी बढ़ गया था।

इसी समस्या को लेकर कई उद्योगपतियों ने गुजरात गैस लिमिटेड में PNG कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, लेकिन समाधान में देरी होने पर मामला प्रशासन तक पहुंचा। इसके बाद नोटिफाइड चेयरमैन नीलेश गामी ने 6 अप्रैल को दोपहर बैठक बुलाई।

बैठक में गुजरात गैस के डिप्टी मैनेजर और उनकी टीम ने उद्योगपतियों को PNG कनेक्शन की प्रक्रिया पर प्रेजेंटेशन दिया। साथ ही, आवेदन करने वाले उद्योगपतियों को उनकी फाइलों के साथ उपस्थित रखा गया, जिससे मौके पर ही चर्चा कर समाधान निकाला जा सके।

इस दौरान सेक्रेटरी मयूर गोलवाला की पहल पर पिछले कई दिनों से लंबित PNG कनेक्शन के आवेदन तत्काल क्लियर किए गए, जिससे इच्छुक उद्योगपतियों के लिए गैस कनेक्शन का रास्ता साफ हो गया।

बैठक में कई उद्योगपति, जिनमें राजेशभाई गोल, भरतभाई त्रापसिया, अमरभाई, अल्पेशभाई रामकृपा, विमल लिम्बासिया, हार्दिक कटारिया और डायरेक्टर भीखाभाई नकरानी समेत अन्य उपस्थित रहे।

इस पहल को उद्योग जगत के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है, जिससे उत्पादन जारी रखने और श्रमिकों के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : सचिन-नवसारी हाईवे पर सतवल्ला  रेलवे ओवरब्रिज चौड़ीकरण का उद्घाटन

सूरत : सचिन-नवसारी हाईवे पर सतवल्ला  रेलवे ओवरब्रिज चौड़ीकरण का उद्घाटन

सूरत में ‘अर्थ आवर’ को लेकर नगर निगम की अपील, एक घंटे लाइट बंद कर दें पर्यावरण का संदेश

सूरत में ‘अर्थ आवर’ को लेकर नगर निगम की अपील, एक घंटे लाइट बंद कर दें पर्यावरण का संदेश

सूरत : सार्वजनिक विश्वविद्यालय ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए इंडिया एक्सेलरेटर के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए

सूरत : सार्वजनिक विश्वविद्यालय ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए इंडिया एक्सेलरेटर के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए

सूरत : मिडिल ईस्ट संकट से सूरत कपड़ा बाजार में हलचल, व्यापारियों में बढ़ी चिंता

सूरत : मिडिल ईस्ट संकट से सूरत कपड़ा बाजार में हलचल, व्यापारियों में बढ़ी चिंता