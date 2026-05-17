सूरत : सिविल अस्पताल परिसर में मरीजों के परिजनों के लिए सेवा कार्य, अधिक मास के पहले दिन नाश्ता वितरण

सूरत। सूरत स्थित सूरत नई सिविल अस्पताल परिसर में अधिक मास के पहले दिन मरीजों के परिजनों और जरूरतमंद लोगों के लिए विशेष सेवा गतिविधि आयोजित की गई। “सेवा परमो धर्म” और “कर भला तो होगा भला” के संदेश के साथ आयोजित इस सेवा कार्यक्रम में मरीजों के प्रियजनों को नाश्ता और खाद्य सामग्री वितरित की गई।

इस सेवा अभियान के तहत अस्पताल में उपचार करा रहे मरीजों के परिवारजनों को शहर के प्रसिद्ध शिव शक्ति के समोसे, फल और अन्य खाद्य पदार्थ वितरित किए गए। आयोजन में बड़ी संख्या में मरीजों के परिजनों ने लाभ लिया।

नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष इकबाल कडीवाला ने जानकारी देते हुए कहा कि यह सेवा कार्य पिछले कई वर्षों से लगातार चल रहा है। प्रत्येक सप्ताह, विशेष रूप से रविवार के दिन, दानदाताओं और समाजसेवियों के सहयोग से अस्पताल परिसर में आने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए नाश्ता और भोजन वितरण किया जाता है।

अधिक मास के शुभ अवसर पर आयोजित इस सेवा कार्यक्रम को लोगों ने सराहा और इसे मानवता एवं सामाजिक सहयोग का प्रेरणादायक उदाहरण बताया।