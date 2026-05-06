सूरत : डिंडोली के दीप दर्शन विद्या संकुल का शानदार प्रदर्शन, 10वीं बोर्ड में उत्कृष्ट परिणाम

सूरत। सूरत के डिंडोली क्षेत्र स्थित दीप दर्शन विद्या संकुल ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 की कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम दर्ज कर शिक्षा क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान एक बार फिर साबित की है।

विद्यालय के 77 विद्यार्थियों ने A1 ग्रेड प्राप्त किया, जबकि 88 विद्यार्थियों ने A2 ग्रेड हासिल कर पूरे डिंडोली-गोडादरा क्षेत्र में स्कूल का नाम रोशन किया।

परिणामों में विशेष उपलब्धि यह रही कि कुल 42 विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। इनमें विज्ञान में 25, संस्कृत में 9, सामाजिक विज्ञान में 7 और गणित में 1 छात्र शामिल हैं।

विद्यालय में सर्वाधिक अंक पटेल आर्या कीर्तिकुमार ने हासिल किए, जिन्होंने 600 में से 584 अंक प्राप्त कर 99.92 पीआर के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह सफलता विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जा रही है।

इस उपलब्धि पर विद्यालय के संचालक श्री दशरथभाई पटेल, तुषारभाई पटेल, प्रधानाचार्या आशाबेन पटेल सहित प्रांशुसिंह राजपूत, कृतिबेन देसाई, रसीलाबेन पटेल और सपनाबेन जायसवाल ने विद्यार्थियों को बधाई दी। विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्रों का सम्मान करते हुए उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट किए गए और मुँह मीठा कराकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।

सूरत : सूरत के डिंडोली में स्थित दीप दर्शन विद्या संकुल ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करके शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। विद्यालय के 77 विद्यार्थियों ने A1 ग्रेड प्राप्त किया है, जबकि 88 विद्यार्थियों ने A2 ग्रेड हासिल कर संपूर्ण डिंडोली-गोडादरा क्षेत्र में विद्यालय का नाम रोशन किया है।

साथ ही, विज्ञान में 25, संस्कृत में 9, सामाजिक विज्ञान में 7 और गणित में 1, इस प्रकार कुल 42 विद्यार्थियों ने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। इनमें पटेल आर्या कीर्तिकुमार ने 600 में से 584 अंक और 99.92 P.R. के साथ विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

यह परिणाम विद्यार्थियों की निरंतर कड़ी मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का एक उत्तम प्रतिबिंब है।

इस उपलब्धि पर विद्यालय के संचालक श्री दशरथभाई पटेल, तुषारभाई पटेल, प्रधानाचार्या आशाबेन पटेल एवं प्रांशुसिंह राजपूत, कृतिबेन देसाई, रसीलाबेन पटेल तथा सपनाबेन जायसवाल द्वारा विद्यार्थियों को बधाई दी गई और उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर व मुँह मीठा कराकर उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ प्रेषित की गईं।