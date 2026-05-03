सूरत : सूरत एयरपोर्ट से बैंकॉक फ्लाइट बंद, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी पर लगा ब्रेक

सूरत। इंटरनेशनल स्टेटस मिलने के बाद वैश्विक कनेक्टिविटी की उम्मीद जगा चुका सूरत एयरपोर्ट एक बार फिर बड़े झटके का सामना कर रहा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित सूरत-बैंकॉक फ्लाइट सेवा को तय समय से पहले ही बंद कर दिया गया है, जिसके बाद फिलहाल सूरत से एक भी डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट उपलब्ध नहीं रह गई है।

जानकारी के अनुसार, एयरलाइन ने पहले 1 जुलाई 2026 से इस सेवा को बंद करने की योजना बनाई थी, लेकिन 1 मई को ही इसे अचानक रोक दिया गया। इस फैसले के साथ सूरत की आखिरी इंटरनेशनल फ्लाइट भी बंद हो गई है।

हैरानी की बात यह है कि यह निर्णय उस समय लिया गया जब इस रूट पर यात्रियों की संख्या काफी अच्छी थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी के आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2026 में सूरत-बैंकॉक सेक्टर पर 7,000 से अधिक यात्रियों ने सफर किया, जो करीब 85 प्रतिशत का औसत लोड फैक्टर दर्शाता है। इसके बावजूद एयरलाइन ने इस रूट को ‘अनप्रॉफिटेबल’ बताते हुए सेवा बंद कर दी।

यह फ्लाइट सप्ताह में चार दिन—सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार—संचालित होती थी। सूरत से सुबह 10:50 बजे उड़ान भरने वाली यह फ्लाइट शाम 5:10 बजे बैंकॉक पहुंचती थी।

अन्य इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी प्रभावित

सूरत एयरपोर्ट से पहले भी कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स अलग-अलग कारणों से बंद हो चुकी हैं। दुबई और शारजाह के लिए शुरू की गई सेवाएं खाड़ी क्षेत्र में युद्ध के तनाव और कम राजस्व के कारण निलंबित कर दी गई थीं। इससे सूरत की इंटरनेशनल कनेक्टिविटी लगातार कमजोर होती जा रही है।

एयरलाइंस का घाटे का तर्क

एविएशन से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिलने के बावजूद एयरलाइंस कंपनियां मुनाफे की कमी का हवाला देकर सेवाएं बंद कर रही हैं। वहीं, एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि फ्लाइट शुरू या बंद करने का निर्णय पूरी तरह एयरलाइंस कंपनियों का होता है और एयरपोर्ट हर आवश्यक सुविधा देने के लिए तैयार है।

फिलहाल डोमेस्टिक फ्लाइट्स का सहारा

वर्तमान में सूरत एयरपोर्ट से 22 डोमेस्टिक फ्लाइट्स संचालित हो रही हैं, जो दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, गोवा, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों के साथ-साथ जामनगर और भुज जैसे क्षेत्रीय गंतव्यों से कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं।

इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लगातार बंद होने से सूरत के व्यापार, पर्यटन और एनआरआई यात्रियों को बड़ा झटका लगा है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि भविष्य में एयरलाइंस कंपनियां इस संभावनाशील बाजार में दोबारा सेवाएं शुरू करती हैं या नहीं।