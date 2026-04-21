सूरत : एनटीपीसी झनोर में अग्निशमन सेवा सप्ताह का समापन, लाइव फायर डेमोंस्ट्रेशन ने बढ़ाई जागरूकता

एनटीपीसी झनोर में सीआईएसएफ यूनिट JGGPP द्वारा 14 से 20 अप्रैल 2026 तक मनाए गए अग्निशमन सेवा सप्ताह का समापन 20 अप्रैल को किया गया। सप्ताह के दौरान सीआईएसएफ फायर विंग ने आग से बचाव और उसे बुझाने की तकनीकों पर आधारित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल और अन्य गतिविधियाँ शामिल रहीं।

इसके साथ ही कर्मचारियों, उनके परिजनों और आसपास के गाँवों के स्कूली बच्चों के लिए स्लोगन, निबंध और ड्राइंग प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिससे अग्नि सुरक्षा के प्रति व्यापक जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया।

समापन समारोह के दौरान लाइव फायर फाइटिंग डेमोंस्ट्रेशन प्रस्तुत किया गया, जिसमें आग पर नियंत्रण और उसे बुझाने की विभिन्न तकनीकों का प्रभावी प्रदर्शन किया गया। इसके बाद विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में परियोजना प्रमुख दिनेश कुमार सिंह रौतेला उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में अग्निशमन सेवा सप्ताह के सफल आयोजन के लिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में पुरस्कारों का वितरण यह दर्शाता है कि सीआईएसएफ फायर विंग ने जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने सभी से सतर्क रहने और छोटी-छोटी लापरवाहियों को भी गंभीरता से लेने का आग्रह किया।

उन्होंने यह भी कहा कि अग्नि एनटीपीसी के संचालन के लिए आवश्यक है, लेकिन इसका उपयोग पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके। उन्होंने विश्वास जताया कि इस तरह की गतिविधियों से लोग आपात स्थितियों का सामना करने के लिए पहले से अधिक तैयार होंगे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीआईएसएफ के उप कमांडेंट सिकंदर ने बताया कि सीआईएसएफ में कुल 359 यूनिट्स हैं, जिनमें 115 फायर विंग यूनिट्स शामिल हैं, और एनटीपीसी झनोर भी उनमें से एक है। उन्होंने जानकारी दी कि हर वर्ष 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाता है।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष की थीम “सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित अस्पताल एवं अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज – अग्नि रोकथाम के लिए एक साथ” रही। उन्होंने सभी से अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।