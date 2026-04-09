सूरत : जहांगीरपुरा और वेसु में आधुनिक स्पोर्ट्स व कल्चरल हब विकसित करेगा नगर निगम

सूरत। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर में स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दो बड़े और अत्याधुनिक प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करने की योजना बनाई है। इन प्रोजेक्ट्स के तहत जहांगीरपुरा और वेसु क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं से लैस कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे।

नगर निगम कमिश्नर एम. नागराजन द्वारा हाल ही में इन प्रोजेक्ट्स पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें इनके डिज़ाइन, सुविधाओं और संचालन से जुड़ी जानकारी साझा की गई।

जहांगीरपुरा क्षेत्र में लगभग 17,000 वर्ग मीटर के प्लॉट पर एक आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स में जिम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस जैसे इनडोर खेलों के साथ-साथ पिकलबॉल, वॉलीबॉल और बॉक्स क्रिकेट जैसी आउटडोर सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

इसके अलावा, यहां ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, लर्नर पूल, रेस्टोरेंट और स्पोर्ट्स यूटिलिटी शॉप भी विकसित की जाएगी। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए कैफेटेरिया और आधुनिक उपकरणों की भी व्यवस्था की जाएगी।

वहीं, वेसु क्षेत्र में शहीद स्मारक के पास लगभग 25,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में ‘सिनर्जी एरिना’ नाम से राज्य का पहला इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स और आर्ट्स फैसिलिटी प्रोजेक्ट विकसित किया जाएगा।

इस कॉम्प्लेक्स में 1200 से 1500 लोगों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम और 1200 लोगों की क्षमता वाला कन्वेंशन हॉल बनाया जाएगा, जिसका उपयोग सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, सेमिनार और सामाजिक आयोजनों के लिए किया जा सकेगा। इसके साथ ही यहां 15 से 20 होटल जैसे कमरे, बैंक्वेट हॉल और एक अलग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी शामिल होगा।

इन दोनों प्रोजेक्ट्स के संचालन और रखरखाव के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल अपनाने की योजना है, जिससे नगर निगम पर प्रबंधन का भार कम होगा और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

कमिश्नर एम. नागराजन ने प्रोजेक्ट्स को और अधिक जन-हितैषी बनाने के लिए आवश्यक सुधार सुझाए और वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रावधानों के अनुसार कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद सूरत के नागरिकों को एक ही स्थान पर आधुनिक खेल सुविधाएं और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए विश्वस्तरीय मंच उपलब्ध होगा, जिससे शहर के समग्र विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।