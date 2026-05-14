सूरत :AM/NS India ने रचा इतिहास, ABS प्रमाणित EQ70 वेल्डेड पाइप्स का सफल उत्पादन

सूरत। सूरत के हजीरा स्थित संयंत्र में आर्सेलरमित्तल और निप्पॉन स्टील (AM/NS India) ने स्टील और पाइप निर्माण क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।

कंपनी ने सबमर्ज आर्क वेल्डिंग (SAW) तकनीक के माध्यम से EQ70 अल्ट्रा-हाई-स्ट्रेंथ वेल्डेड पाइप्स का सफल उत्पादन किया है, जिसे वैश्विक स्तर पर अपनी तरह की पहली उपलब्धि माना जा रहा है।

इन अत्याधुनिक पाइप्स को अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग (ABS) से प्रमाणन प्राप्त हुआ है, जो ऑफशोर इंजीनियरिंग और मरीन अनुप्रयोगों के लिए निर्धारित अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है।

भारत की पहली कंपनी जिसने हासिल की यह तकनीकी सफलता

AM/NS India वर्तमान में देश की एकमात्र कंपनी बन गई है, जो EQ70 ग्रेड के इस स्तर के वेल्डेड पाइप्स का निर्माण कर रही है। इन पाइप्स का उपयोग तेल और गैस उद्योग में लंबी दूरी की पाइपलाइन परियोजनाओं में किया जाता है।

उच्च मजबूती, दबाव सहने की क्षमता और संक्षारण-रोधी गुणों के कारण ये पाइप ऑनशोर और ऑफशोर दोनों प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उपयुक्त माने जा रहे हैं।

कंपनी के अनुसार EQ70, API 5L X100Q के समकक्ष हाई-स्ट्रेंथ लो-अलॉय स्टील ग्रेड है, जिसमें न्यूनतम 690 MPa यील्ड स्ट्रेंथ और बेहतरीन टफनेस होती है। यही वजह है कि यह डीपवॉटर पाइपलाइन, जैक-अप रिग्स और कठिन समुद्री परिस्थितियों वाले प्रोजेक्ट्स के लिए आदर्श माना जाता है।

“मेक इन इंडिया” को मिलेगा बड़ा बल

यह उपलब्धि भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल को मजबूत समर्थन देती है। साथ ही, इससे यूरोप से आयात किए जाने वाले हाई-स्ट्रेंथ पाइप्स पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, EQ70 पाइप्स की उच्च मजबूती के कारण इन्हें अपेक्षाकृत हल्का और पतला बनाया जा सकता है, जिससे लागत में कमी आती है और प्रदर्शन बेहतर होता है। इसकी उन्नत वेल्डेबिलिटी और जंग-प्रतिरोध क्षमता इसे समुद्री क्षेत्रों में लंबे समय तक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाती है।

12 महीनों में पूरी हुई चुनौतीपूर्ण यात्रा

कंपनी ने बताया कि कॉन्सेप्ट से लेकर ABS प्रमाणन तक की पूरी प्रक्रिया लगभग 12 महीनों में पूरी की गई। इस दौरान लगातार ट्रायल, प्रक्रिया सुधार और कठोर गुणवत्ता परीक्षण किए गए, ताकि अंतरराष्ट्रीय मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।

अब AM/NS India वैश्विक ऑफशोर बाजारों में EQ70 वेल्डेड पाइप्स की सप्लाई के लिए तैयार है। इससे दुनिया भर की मरीन इंजीनियरिंग परियोजनाओं को सप्लाई सुरक्षा मिलने के साथ लागत में भी कमी आएगी।

हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप्स पर भी काम शुरू

कंपनी ने भविष्य की योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि उसकी पाइप मिल अब SAW तकनीक के माध्यम से हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए विशेष पाइप ग्रेड विकसित करने पर कार्य कर रही है। यह पहल स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कंपनी की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है।

AM/NS India ने कहा कि यह उपलब्धि ऊर्जा और मरीन सेक्टर के लिए विशेष स्टील सॉल्यूशन्स विकसित करने की उसकी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है और “स्मार्टर स्टील्स, ब्राइटर फ्यूचर्स” के विजन को आगे बढ़ाती है।