सूरत : नर्सिंग सेक्टर में ऐतिहासिक भर्ती पर स्वास्थ्य मंत्री का सम्मान, एसोसिएशन ने जताया आभार

सूरत में नर्सिंग सेक्टर में हुई बड़ी प्रगति और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुलभाई पंशेरिया से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। इस दौरान एसोसिएशन ने राज्य सरकार द्वारा नर्सिंग कैडर में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए आभार व्यक्त किया।

मुलाकात के दौरान स्वास्थ्य मंत्री पंशेरिया ने कहा कि नर्सिंग केवल एक पेशा नहीं बल्कि सेवा और संवेदनशीलता का समन्वय है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि “सेवा के साथ संस्कृति का सार ही आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की असली नींव है।” उनके अनुसार, यदि नर्सिंग शिक्षा में व्यवहारिकता के साथ आध्यात्मिक मूल्यों को जोड़ा जाए, तो स्वास्थ्य सेवाएं अधिक मानवीय और प्रभावी बन सकती हैं।

नर्सिंग काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट इकबाल कड़ीवाला ने बताया कि कोविड-19 के बाद गुजरात के 500 से अधिक नर्सिंग प्रोफेशनल्स का चयन देश के प्रतिष्ठित संस्थानों, जैसे AIIMS, में हुआ है। यह राज्य में नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता को दर्शाता है।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि राज्य के इतिहास में पहली बार GPSC के माध्यम से एक ही वर्ष में 50 से अधिक नर्सिंग अधिकारियों, प्रिंसिपल, स्पेशलिस्ट और प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा, पिछले एक वर्ष में 5000 से अधिक नर्सिंग स्टाफ की स्थायी भर्ती की जा चुकी है और 150 से अधिक असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पद भी भरे गए हैं।

बैठक के दौरान एसोसिएशन ने नर्सिंग स्टाफ के अलाउंस, स्टूडेंट्स के स्टाइपेंड में वृद्धि, लंबित प्रमोशन मामलों के निपटारे और उच्च वेतनमान से जुड़े मुद्दे उठाए। स्वास्थ्य मंत्री ने इन सभी विषयों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित करने का आश्वासन दिया।

नर्सिंग सेक्टर को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से जून माह में अहमदाबाद में एक विशेष सेमिनार आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्यभर के नर्सिंग विशेषज्ञ और प्रोफेशनल्स भाग लेंगे।

इस अवसर पर नर्सिंग एसोसिएशन के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट दीपकमल व्यास, गुजरात अध्यक्ष हितेश भट्ट, जॉइंट सेक्रेटरी हेमदीप पटेल, ट्रेजरर नीलेश लाठिया , छात्र सलाहकार कमलेश परमार सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।