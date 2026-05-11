सूरत : जॉब फेयर को मिला शानदार प्रतिसाद, 500 से अधिक युवाओं ने उठाया रोजगार अवसरों का लाभ

सूरत। सूरत में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए आयोजित ‘भव्य जॉब फेयर 2026’ को शानदार प्रतिसाद मिला। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) और असिस्टेंट डायरेक्टर (एम्प्लॉयमेंट) ऑफिस, सूरत के संयुक्त तत्वावधान में सरसाना स्थित प्लैटिनम हॉल में आयोजित इस रोजगार मेले में 500 से अधिक युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले इस जॉब फेयर में विभिन्न क्षेत्रों की करीब 80 प्रतिष्ठित कंपनियों ने हिस्सा लेकर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए। आयोजन में सोलर, टेक्सटाइल, इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों की कंपनियां शामिल रहीं।

8वीं पास से लेकर मास्टर्स तक के उम्मीदवारों को मौका

जॉब फेयर की खास बात यह रही कि इसमें 8वीं कक्षा पास उम्मीदवारों से लेकर मास्टर डिग्री धारकों तक के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। उम्मीदवारों ने कंपनियों के प्रतिनिधियों से सीधे संवाद कर अपनी योग्यता और कौशल के आधार पर इंटरव्यू दिए।

शुरुआती इंटरव्यू प्रक्रिया के दौरान ही बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को दूसरे राउंड के लिए चयनित किए जाने से युवाओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला।

“युवाओं और उद्योगों के बीच मजबूत कड़ी है जॉब फेयर” — निखिल मद्रासी

चैंबर के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि उद्योगों के विकास के लिए कुशल मानव संसाधन बेहद आवश्यक हैं। उन्होंने कहा, “चैंबर हमेशा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और उद्योगों को योग्य प्रतिभा दिलाने के लिए प्रयासरत रहता है।

इस जॉब फेयर के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित कंपनियों को एक मंच पर लाकर युवाओं को उनके शैक्षणिक स्तर के अनुसार करियर की नई दिशा देने का प्रयास किया गया है।”

कंपनियों और युवाओं दोनों से मिला सकारात्मक प्रतिसाद

आयोजकों के अनुसार, इस जॉब फेयर का मुख्य उद्देश्य नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को उपयुक्त मंच उपलब्ध कराना और उद्योगों की मानव संसाधन संबंधी जरूरतों को पूरा करना था। आयोजन को कंपनियों और उम्मीदवारों दोनों की ओर से सकारात्मक प्रतिसाद मिला।

इस अवसर पर चैंबर के उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला, मानद मंत्री बिजल जरीवाला, ग्रुप चेयरमैन दीपक सेठवाला और रिटेल कमेटी के मितेश शाह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।