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सूरत

सूरत : बाधाओं पर विजय, सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी की RSM एक्सपेरिमेंटल स्कूल ने चार्मी देसाई की ऐतिहासिक उपलब्धि

हर दिव्यांग व्यक्ति समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बनना चाहता है—और चार्मी देसाई इस दृढ़ संकल्प का एक प्रेरणादायक उदाहरण हैं

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सूरत : बाधाओं पर विजय, सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी की RSM एक्सपेरिमेंटल स्कूल ने चार्मी देसाई की ऐतिहासिक उपलब्धि

सूरत। दृष्टिबाधित होने के बावजूद और कक्षा 10 तक अंध विद्यालय में अध्ययन करने के बाद, चार्मी अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट थीं—वे एक नियमित विद्यालय में विज्ञान संकाय से पढ़ाई करना चाहती थीं। लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी।

उनके विद्यालय में विज्ञान संकाय उपलब्ध नहीं था और मुख्यधारा के विद्यालयों में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए प्रायोगिक परीक्षाओं की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे उनका सपना अधूरा लग रहा था।

सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी की RSM एक्सपेरिमेंटल स्कूल में प्रारंभ में संकोच था। लेकिन उनकी लगन और दृढ़ इच्छाशक्ति को देखते हुए, हमने इस चुनौती को स्वीकार करने का निर्णय लिया। इस विषय को गुजरात शिक्षा बोर्ड तक पहुँचाया गया और उनके सहयोग से चार्मी को प्रवेश हेतु विशेष अनुमति प्रदान की गई।

यह केवल चार्मी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गुजरात के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित हुआ, जिसने पहले बंद दरवाजों को खोल दिया। और आज, इस साहस का परिणाम सामने है।

परिणाम घोषित हो चुके हैं और चार्मी ने शानदार सफलता हासिल की है—उन्होंने एक सामान्य शैक्षणिक वातावरण में अन्य विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

उनकी यह उपलब्धि केवल शैक्षणिक सफलता नहीं है—यह समावेशन, दृढ़ता और बाधाओं को तोड़ने का एक सशक्त संदेश है। चार्मी और अंधजन मंडल को उनके निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक बधाई!

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Tags: Surat PNN

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