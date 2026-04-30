सूरत : व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल शेपिंग माइंड्स, टचिंग हार्ट्स नन्हे एस्टेरियन्स ने सीखे दया और करुणा के बड़े सबक

सूरत। मंथ ऑफ काइंडनेस की भावना को अपनाते हुए, व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल के नन्हे विद्यार्थियों ने गायशाला की एक विशेष शैक्षणिक यात्रा में भाग लिया। इस पहल का उद्देश्य कक्षा में सिखाए जाने वाले मूल्यों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना था।

इस भ्रमण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में सभी जीवों के प्रति दया, करुणा और सम्मान की भावना विकसित करना था। पारंपरिक कक्षा से बाहर निकलकर बच्चों ने एक नए वातावरण में सीखने का अनुभव प्राप्त किया, जहाँ उन्होंने गायों की देखभाल, उनके महत्व और उनके प्रति संवेदनशील व्यवहार के बारे में जाना।

उत्साह और जिज्ञासा से भरे विद्यार्थियों ने गायों को चारा खिलाने और उनके आसपास के वातावरण का अवलोकन करने जैसी गतिविधियों में भाग लिया। इन अनुभवों ने बच्चों में जिम्मेदारी, भावनात्मक समझ और प्रकृति के प्रति जुड़ाव को और मजबूत किया।

शिक्षकों ने पूरे भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया और उन्हें यह समझाया कि दया केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे अपने व्यवहार में अपनाना आवश्यक है—चाहे वह पशुओं के प्रति हो या दैनिक जीवन में अन्य लोगों के साथ।

यह पहल विद्यालय की समग्र शिक्षा की सोच को दर्शाती है, जहाँ शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ-साथ नैतिक मूल्यों को भी समान महत्व दिया जाता है।

यह शैक्षणिक यात्रा बच्चों के लिए एक यादगार और प्रेरणादायक अनुभव साबित हुई। बच्चों के चेहरों पर खुशी और उनके व्यवहार में झलकती संवेदनशीलता ने इस पहल की सफलता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया।

ऐसे अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से, व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल निरंतर संवेदनशील, जिम्मेदार और संस्कारित नागरिकों के निर्माण की दिशा में कार्यरत है—जिससे अप्रैल माह वास्तव में दया और करुणा का उत्सव बन गया।