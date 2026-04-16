सूरत : नगर निगम चुनाव 2026, भाजपा का ‘मिशन 120’, घोषणापत्र में फ्री शिक्षा से इकोनॉमिक ज़ोन तक बड़े वादे

सूरत । नगर निगम चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक माहौल तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने ‘अब की बार 120’ के लक्ष्य के साथ अपना ‘संकल्प पत्र-2026’ जारी किया है। ‘नया सूरत, नई आशा’ थीम पर आधारित इस घोषणापत्र में शहर को स्मार्ट और आधुनिक बनाने के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं।

घोषणापत्र जारी करते हुए गुजरात के वित्त मंत्री और सूरत के प्रभारी मंत्री कनुभाई देसाई ने कहा कि भाजपा ने पिछले वर्षों में अपने अधिकांश वादे पूरे किए हैं और विकास की रफ्तार को आगे भी जारी रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि गुजरात में शहरीकरण तेजी से बढ़ा है और सूरत में मेट्रो व स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ है।

फ्री शिक्षा और इकोनॉमिक ज़ोन का वादा

घोषणापत्र में केजी से कॉलेज तक फ्री शिक्षा देने का बड़ा ऐलान किया गया है। इसके साथ ही सूरत इकोनॉमिक ज़ोन को तेज़ी से विकसित करने और शहर को व्यापार व रोजगार का हब बनाने की योजना सामने रखी गई है। बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए बारडोली को सैटेलाइट सिटी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भी शामिल है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण पर फोकस

भाजपा ने खाड़ी बाढ़ की स्थायी रोकथाम, डुमस क्षेत्र का विकास और शहर को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर प्रोजेक्ट्स की योजना पेश की है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कचरे से कार्बन-बेस्ड बिजली बनाने की नई तकनीक लागू करने की बात भी कही गई है।

एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में बदलाव

घोषणापत्र के अनुसार, म्युनिसिपैलिटी अब हायर एजुकेशन के क्षेत्र में भी कदम रखेगी। AI, रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक विषयों के साथ नए कॉलेज शुरू करने की योजना है, जिससे छात्रों को सस्ती और आधुनिक शिक्षा मिल सके।

‘वन सिटी वन कार्ड’ से ट्रांसपोर्ट आसान

शहर के ट्रैफिक समाधान के लिए ‘वन सिटी वन कार्ड’ (कॉमन मोबिलिटी कार्ड) योजना लागू करने का वादा किया गया है। इससे मेट्रो, BRTS और सिटी बसों में एक ही कार्ड से यात्रा संभव होगी। साथ ही मेट्रो प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने की भी बात कही गई है।

हाई-टेक सुरक्षा और प्रशासनिक विकास

फायर सेफ्टी को मजबूत करने के लिए 104 मीटर ऊंचे एरियल लैडर प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा ड्रोन निगरानी सिस्टम लागू करने और 107.60 मीटर ऊंची नई प्रशासनिक इमारत बनाने की योजना भी शामिल है।

टूरिज्म और संस्कृति को बढ़ावा

तापी के किनारे रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट का विस्तार किया जाएगा। डुमास बीच फेज-2 और नए थीम पार्क के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही धार्मिक परंपराओं और जीव कल्याण से जुड़ी योजनाओं को भी घोषणापत्र में स्थान दिया गया है।

कुल मिलाकर भाजपा का यह घोषणापत्र विकास, टेक्नोलॉजी और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर केंद्रित है, जिससे सूरत नगर निगम चुनाव में मुकाबला और भी दिलचस्प होने की उम्मीद है।