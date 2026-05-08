सूरत : जीएसईबी कक्षा 10 एवं 12 के छात्रों के उत्कृष्ट परिणाम श्री गुरुकृपा विद्या संकुल

सूरत। हमें यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि श्री गुरुकृपा विद्या संकुल (GSEB शाखा) के कक्षा 10 एवं कक्षा 12 के छात्रों ने बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन किया है।

हमारे छात्रों ने उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए हैं, जो पूरे शैक्षणिक वर्ष के दौरान उनके समर्पण, अनुशासन और निरंतर परिश्रम को दर्शाते हैं। A1 और A2 ग्रेड का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

* कक्षा 10वीं: A1 ग्रेड - 48 छात्र, A2 ग्रेड - 117 छात्र

* कक्षा 12वीं:A1 ग्रेड - 25 छात्र, A2 ग्रेड - 95 छात्र

* कुल परिणाम: A1 ग्रेड - 73 छात्र, A2 ग्रेड - 212 छात्र

कुल मिलाकर, विद्यालय ने A1 ग्रेड में 73 छात्र और A2 ग्रेड में 212 छात्र प्राप्त किए हैं, जो उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धि को दर्शाता है।

यह सफलता हमारे छात्रों, शिक्षकों और प्रबंधन के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। छात्रों ने अथक परिश्रम किया है और अपने माता-पिता एवं शिक्षकों को अत्यंत गर्व महसूस कराया है।

हम अपने आदरणीय ट्रस्टी श्री मुकेशभाई पटेल के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी निरंतर प्रेरणा, उत्साहवर्धक शब्दों और मार्गदर्शन ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उनके प्रयासों, जैसे नियमित प्रेरणात्मक सत्र, लक्ष्य निर्धारण गतिविधियाँ और मूल्य आधारित शिक्षा, ने छात्रों के ध्यान और दृढ़ संकल्प को मजबूत किया है। हम अपने प्राचार्य के निरंतर सहयोग और समर्थन की भी सराहना करते हैं, जिनका नेतृत्व और समर्पण संस्था में शैक्षणिक उत्कृष्टता बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है।

आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस उपलब्धि को अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र में प्रकाशित करें, जिससे हमारे छात्रों को प्रोत्साहन मिले और अन्य लोगों को प्रेरणा प्राप्त हो।