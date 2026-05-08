SBS University ने की State Basketball Tournament की मेजबानी

नई दिल्ली, 8 मई: 32 साल की शैक्षणिक विरासत, 90%+ प्लेसमेंट रिकॉर्ड और दुनिया भर में फैले 11,000+ alumni के साथ, SBS University ने अपने सफर में एक नया अध्याय जोड़ा—पहली बार State Basketball Tournament की सफल मेजबानी की ।

अप्रैल में तीन दिनों तक Sardar Bhagwan Singh University (SBS University) का कैंपस बास्केटबॉल की धूम से गूंज रहा था। कोर्ट पर गेंदों की थाप, स्टैंड में भरी भीड़, सेमीफाइनल में रैफरी की सीटी—ये आवाजें बता रही थीं कि एक यूनिवर्सिटी पहली बार खेल के मैदान में अपनी पहचान बना रही है। 16 से 18 अप्रैल 2026 तक चला यह 3-दिवसीय State Basketball Tournament सिर्फ SBS University का पहला टूर्नामेंट नहीं था, बल्कि एक बड़ा बयान था।

आठ टीमें। Pool A और Pool B में लीग मैच। दो कड़े सेमीफाइनल। तीसरे स्थान का रोमांचक मुकाबला। अंत में SBS University के पास यह साबित करने का मौका था कि वो राज्य स्तरीय खेल आयोजन को पूर्ण तैयारी और जोश के साथ कर सकती है।

AICTE, PCI और IAP से मान्यता प्राप्त, 80+ विशेषज्ञ फैकल्टी (जिनमें 60+ Ph.D. धारक), 15:1 student-faculty ratio के साथ SBS University हमेशा मानती आई है कि छात्र का विकास सिर्फ पढ़ाई से नहीं मापा जा सकता। बास्केटबॉल कोर्ट, रिसर्च लैब और प्लेसमेंट सेल की ही तरह, यह एक ऐसी जगह है जहां चरित्र बनता है। यह टूर्नामेंट इसी सोच का प्रमाण है।

एक ऐसी संस्था जो हर काम पूर्ण लगन से करती है

SBS University का Institution's Innovation Cell (IIC) छात्रों को कुछ नया बनाने का मंच देता है। NCC यूनिट—देहरादून में NCC शुरू करने वाली संस्थाओं में से एक—लड़के-लड़कियों दोनों के लिए सक्रिय है और छात्रों में अनुशासन व देशप्रेम भरती है। 1,000+ रिसर्च पब्लिकेशन्स, 50+ पेटेंट्स और 30+ सरकारी फंडेड प्रोजेक्ट्स के साथ इसका अकादमिक योगदान किसी बड़ी संस्था से कम नहीं।

यही वो यूनिवर्सिटी है जिसने State Basketball Tournament को अपने कैलेंडर में जोड़ा—एक बार के लिए नहीं, बल्कि उत्तराखंड के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक बनने की शुरुआत के तौर पर।

टूर्नामेंट: वर्ल्ड-क्लास कैंपस पर तीन दिन का खेल

उत्तराखंड की आठ यूनिवर्सिटी टीमों ने SBS University के 25 एकड़ कैंपस में लीग मैच, सेमीफाइनल और फाइनल खेले। 22,000+ वर्ग मीटर के बुनियादी ढांचे और 750+ हॉस्टल क्षमता वाले इस कैंपस ने सुनिश्चित किया कि आयोजन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की मांग के अनुरूप हो।

Vice Chancellor प्रो. (डॉ.) जे. कुमार ने उद्घाटन करते हुए कहा: "कोर्ट पर जो अनुशासन, एकाग्रता और हार न मानने की भावना बनती है, वो जिंदगी के हर मोड़ पर काम आती है। SBS University में हम मानते हैं कि हमारे ग्रेजुएट्स का चरित्र ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, और खेल उसकी सबसे ईमानदार परीक्षा है।"— प्रो. (डॉ.) जे. कुमार, Vice Chancellor, SBS University

President प्रो. (डॉ.) गौरवदीप सिंह ने औपचारिक उद्घाटन करते हुए कहा: "SBS University को यह अवसर मिला है कि वो युवा खिलाड़ियों को बड़ा मंच दे सके, यह हमारे लिए गर्व की बात है। यह शुरुआत है जिससे हम उत्तराखंड के सबसे बड़े खेल आयोजकों में से एक बनना चाहते हैं।"

— प्रो. (डॉ.) गौरवदीप सिंह, President, SBS University

मैच पूरी तरह कड़े और रोमांचक रहे। फाइनल ने भरे स्टैंड को आखिरी सीटी तक बांधे रखा। Technical Chairperson श्री बलविंदर सिंह और उनकी टीम ने पूर्ण तकनीकी संचालन की देखरेख की। तीनों दिनों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बेस्ट प्लेयर पुरस्कार दिए गए। आयोजन का समन्वय श्री अनूप सिंह नेगी और श्री मोहसिन खान ने किया, वोट ऑफ थैंक्स मोहम्मद अजमल ने दिया।

जहां खेल का जुनून राष्ट्रीय सेवा से मिलता है

समापन में 11 UK NCC BN की Major Shahi Mehta मुख्य अतिथि के रूप में आईं। देहरादून में NCC की अग्रणी संस्था में उनकी उपस्थिति खास थी। उन्होंने कहा:"कोर्ट पर जो एकाग्रता, अनुशासन और मुश्किल में न टूटने का हौसला बनता है, देश की सेवा में भी यही चाहिए। SBS University अपने छात्रों में यही रोज बना रही है।"

— Major Shahi Mehta, 11 UK NCC BN

32 साल की विरासत। और अभी और आगे जाना है।

SBS University इस नए खेल अध्याय में मजबूत नींव के साथ कदम रख रही है। 32 साल की शैक्षणिक विरासत। 30,000+ किताबों की लाइब्रेरी। DST, AYUSH, UCOST और USERC से रिसर्च ग्रांट्स। 50 पेटेंट्स। 11,000 alumni जो AIIMS, Apollo, Fortis, PSUs और अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज में हैं। इन सभी को उसी संस्था ने तराशा जिसने अपना पहला State Basketball Tournament आयोजित किया।

SBS University की जिम्मेदारी कभी क्लासरूम तक सीमित नहीं रही। यह टूर्नामेंट उसी प्रतिबद्धता की नई मिसाल है, और संकेत कि उत्तर भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी छात्रों के भविष्य को लेकर आज भी महत्वाकांक्षी है।

SBS University के बारे में

Sardar Bhagwan Singh University (SBS University), देहरादून—उत्तर भारत की सबसे पुरानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। 32+ साल की शैक्षणिक विरासत। AICTE, PCI, IAP मान्यता। 25 एकड़ आधुनिक कैंपस, 80+ विशेषज्ञ फैकल्टी (60+ Ph.D.), 15:1 student-faculty ratio, 90%+ प्लेसमेंट, 500+ रिक्रूटर्स, ₹15 LPA+ हाइएस्ट पैकेज, ₹2 करोड़+ गवर्नमेंट रिसर्च ग्रांट्स, 50+ पेटेंट्स, 1,000+ पब्लिकेशन्स, 30,000+ लाइब्रेरी वॉल्यूम्स, 750+ हॉस्टल, 11,000+ alumni (AIIMS, Apollo, Fortis, PSUs, अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज में)। NCC की अग्रणी संस्था और IIC के साथ, हर छात्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध।